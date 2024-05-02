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匯豐環球私銀：助客戶資產融資 獲更高回報

標籤：經濟

【明報專訊】高息環境影響銀行客戶貸款需求，不過在私人銀行領域，不少客戶仍有借貸需要。匯豐環球私人銀行亞太區信貸顧問服務主管華御祺（Jyrki Rauhio）表示，一些客戶的財富來自缺乏流動性的資產，例如財富集中在單一公司股票、物業，以至藝術收藏品等優質資產，客戶需要資金就要出售資產。該行有來自商業銀行、資本市場部門專業同事，能夠利用這些資產進行貸款，為客戶提供資金，用於投資或其他用途。

客戶或預期利率將下調 開始提高財務槓桿

華御祺指在高息環境下，私銀表現不錯，貸款業務仍有增長。雖然高息對保單、地產、證券等傳統貸款有影響，但高息亦令資產價格更便宜，不少資產潛在回報率上升，為結構性融資帶來業務機會。客戶利用旗下資產進行融資，利用資金投資在更高回報的業務或資產，提升投資組合回報。他指目前已見客戶因資產價格吸引，或預期利率將下調，已開始提高財務槓桿，他們對各類資產，如公司、物業及遊艇等皆有興趣。

對於客戶以流動性較低的單一股票抵押，銀行如何控制風險，華御祺稱，決定借貸額時，不會只考慮股價，亦會考慮借款客戶自身財務狀况、抵押股票波動性和流動性，一旦出現問題，會與客戶合作解決問題，實際上過去3年，需要強制沽出股票的情况只有個位數。

除財務槓桿外，客戶企業承繼亦產生融資需求，該行北亞信貸顧問服務信貸業務拓展主管Mathieu Rabiller表示，曾為一個由家族控制，擁有多間上市公司的集團，為第二代繼承進行重組，提供融資私有化部分業務。

去年10月，匯豐前海證券向中證監提交證券融資融券業務資格申請，並處於審核過程中，若申請成功，該行會在適當時機在內地為私銀客戶提供融資解決方案。華御祺指內地股市相當具深度，將是在內地股市非常重要的產品工具。