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味千多元化品牌 應對港人北上消費潮

標籤：經濟

【明報專訊】港人北上消費潮下，香港餐飲業大多叫苦連天，但仍有餐飲品牌在此大環境中殺出重圍，味千（中國）（0538）即為其中一家。據公司業績報告，去年於香港餐廳經營分部溢利871.2萬元（人民幣，下同），較2018年的185.6萬元急增3.7倍；2023年度香港分部收入1.99億元，較2018年同期收入1.79億元增長逾11%。不過，香港分店數目由2018年底30間減少至2023年底21間。

對此，味千（中國）執行董事兼港澳業務營運執行官伍美娜在接受本報專訪時表示，2018年算是公司一個「小高峰」，疫情開始後，公司以保守態度關閉很多虧本及現金流為負的店舖，同時開始升級味千旗下品牌及將品牌多元化提升競爭力。伍美娜指現時香港地區除「味千拉麵」外，加入了更多新品牌，例如透過授權經營的「麺屋武蔵」、「金色不如歸」等，亦自創「三代目」及「三茶」等餐飲茶飲品牌。

部分舊店升級概念店 帶動單價增長

她續稱，集團一直以試驗店形式增開新品牌店舖，例如新鴻基中心的舊店升級為「和歌山」這個「和風Café 」概念新店，使客單價整體提升約50元，實現更高的營業額和利潤。今年5月，集團將在V city再開一家「東京食堂」新店。她透露公司今年計劃全國開80間新店，香港部分預計將開10間左右新店，10間中或有4間左右為「味千拉麵」。伍美娜補充，香港分部現金流很健康，公司運營效率高，可以在一個星期內決定是否增開一間新店，從而更好把握時機。

另外，伍美娜指公司旗下品牌食品大多客單價不高，適合民衆日常消費，因而毋懼北上消費潮，指一般做的是周一至周五港人在港時候的生意。味千亦於前兩年取消加一服務費，使食品性價比更高。

此外，伍美娜表示，近期政府的「走塑」要求對於外賣部分影響較大，但旗下食肆已找到原料替換，成本來說影響不大，未來也會積極配合政府要求並持續優化，希望在環保前提下也能盡量滿足顧客需求。