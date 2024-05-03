港首季GDP初值升2.7% 遠勝預期 私人開支增長5季最慢 政府：消費模式變或成挑戰

明報記者 黃志偉

從細項看，私人消費開支由去年末季增3.5%放緩至1%（見表）；本地固定資本形成總額按年升0.3%，升幅較去年末季的17.5%放慢；服務輸出及輸入季內分別按年增8.1%及17.6%。同時，貨品出口按年升6.7%，增幅較進口增3.2%大，亦較去年末季出口增2.8%加快。

學者：外貿將成經濟增長引擎

政府發言人稱，展望未來，隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅客進一步復蘇應會支持服務輸出。地緣政治局勢緊張及偏緊的金融狀况續影響貨物出口，但由於外部需求迄今維持，出口表現或略見改善，又指經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。然而，偏緊的金融狀况維持更久，對經濟信心和活動可能造成打擊。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，港人外遊次數增加及北上消費趨勢日漸明顯，內地旅客來港消費模式轉為深度體驗遊，都對私人消費有影響。加上本港金融業前景仍未明朗，如美國的制裁。他認為外貿將成本港經濟增長引擎，但易受外圍因素影響，包括聯儲局減息時間不確定、歐美經濟不穩等。他續稱，息率高企間接影響本地消費意欲。整體而言，他預計今年GDP增長介乎2%至3%。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，展望資產市場在第二季表現改善，加上樓市全面「撤辣」，可望協助消費表現回穩；但高利率環境可能維持更長時間，或不利投資增長。政府開支預料仍處緊縮階段，未來一段時間或難對本港經濟帶來太大支持。內地及外圍經濟動力在未來幾個月會否進一步改善，對香港經濟表現關鍵。他亦因應首季按年增長遠高於該行預期，上調今年經濟增長預測，由2.3%向上修訂至3.1%。

高盛上調全年增長預測至3.5%

高盛發表報告指首季GDP增長勝預期主要受惠商品貿易盈餘，隨着全球製造業活動改善，商品出口的強勁勢頭可能會延續，因應首季較強勁的數據，高盛將本港今年GDP增長預測上調至3.5%（原為3.3%）；明年GDP增長預測略為下調至3%（原為3.2%），以反映更高的比較基礎。