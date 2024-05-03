港首季GDP初值升2.7% 遠勝預期 私人開支增長5季最慢 政府：消費模式變或成挑戰

【明報專訊】統計處公布，今年首季本地生產總值（GDP）預先估計按年增2.7%，遠勝市場預期的0.8%，經季節調整後按季升2.3%。不過細項中私人消費開支增1%、為2022年第四季以來增幅最小，政府發言人指住戶入息增加和政府多項提振市場氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式轉變或帶來挑戰。有學者認為隨着消費模式轉變、本港金融業前景不明朗，外貿將成主要增長引擎，但易受外圍因素影響，料未來數季GDP增長平穩但處於低單位數水平。
從細項看，私人消費開支由去年末季增3.5%放緩至1%（見表）；本地固定資本形成總額按年升0.3%，升幅較去年末季的17.5%放慢；服務輸出及輸入季內分別按年增8.1%及17.6%。同時，貨品出口按年升6.7%，增幅較進口增3.2%大，亦較去年末季出口增2.8%加快。
政府發言人稱，展望未來，隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅客進一步復蘇應會支持服務輸出。地緣政治局勢緊張及偏緊的金融狀况續影響貨物出口，但由於外部需求迄今維持，出口表現或略見改善，又指經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。然而，偏緊的金融狀况維持更久，對經濟信心和活動可能造成打擊。
浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，港人外遊次數增加及北上消費趨勢日漸明顯，內地旅客來港消費模式轉為深度體驗遊，都對私人消費有影響。加上本港金融業前景仍未明朗，如美國的制裁。他認為外貿將成本港經濟增長引擎，但易受外圍因素影響，包括聯儲局減息時間不確定、歐美經濟不穩等。他續稱，息率高企間接影響本地消費意欲。整體而言，他預計今年GDP增長介乎2%至3%。
大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，展望資產市場在第二季表現改善，加上樓市全面「撤辣」，可望協助消費表現回穩；但高利率環境可能維持更長時間，或不利投資增長。政府開支預料仍處緊縮階段，未來一段時間或難對本港經濟帶來太大支持。內地及外圍經濟動力在未來幾個月會否進一步改善，對香港經濟表現關鍵。他亦因應首季按年增長遠高於該行預期，上調今年經濟增長預測，由2.3%向上修訂至3.1%。
高盛發表報告指首季GDP增長勝預期主要受惠商品貿易盈餘，隨着全球製造業活動改善，商品出口的強勁勢頭可能會延續，因應首季較強勁的數據，高盛將本港今年GDP增長預測上調至3.5%（原為3.3%）；明年GDP增長預測略為下調至3%（原為3.2%），以反映更高的比較基礎。