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科技股發威 恒指大升444點重上萬八

標籤：經濟

【明報專訊】港股「五窮月」開局大升444點。美聯儲會後市場對減息延後以至加息憂慮稍紓緩，帶動港股踏入5月升勢加快，昨最多升逾450點，恒指收報18,207點，連升第8個交易日累漲近2000點，為超過6年最長升浪，成交1159億元。科技股再成升市火車頭，美團（3690）勁升近9%，已推升港股近90點，科技指數大升近4.5%。證券界表示，昨天北水假期暫停，大市成交仍維持逾千億元，反映續有資金流入，升勢未似完結。

連升8日累漲2000點 逾6年最長升浪

美聯儲主席鮑威爾表明下次議息不太可能加息，消除市場對加息的疑慮，恒指昨低開高走，早段跌逾20點後即回頭倒升兼破萬八點大關。恒指午後更最多升454點，高見18,217點，全日升444點或2.5%；國指升163點或2.6%，收報6437點；科指漲164點或4.5%，收報3865點。昨天內地假期沒有北水，但大市成交1159億元，已經是連續第9個交易日逾千億元成交。

科技股再成升市火車頭，美團勁升近9%、京東（9618）升近5%、騰訊（0700）升3.8%、阿里巴巴（9988）升2.4%，四股已為恒指貢獻近200點升幅；二線科技股亦有追捧，商湯（0020）爆升36%，京東健康（6618）、阿里健康（0241）齊漲逾10%。

受政策帶動，內房物管股上升，碧桂園服務（6098）升13%，是升幅最大藍籌、龍湖（0960）升7.6%、華潤置地（1109）升4.5%、中海外（0688）升3%，萬科（2202）擬推管理層增持計劃，大升近11%；金融股普遍做好，匯控（0005）升3.3%，收市升穿69元，再創5年新高，友邦（1299）升2.6%，逼近60元關口，港交所（0388）、平保（2318）齊升逾5%。油價下跌，石油石化股逆市下跌，其中中石油（0857）跌近3.8%，為昨日跌幅最大藍籌。

分析：落後股受捧 反映投資者信心增

資深股評人郭思治表示，昨日大市表現好過預期，雖然未能確定是否牛市一期，但多隻權重股升上高位，反映基金入市買貨，相信短期下行空間不大，極其量都是正常的幾百點調整，預期數日內10天線升穿250天線，上升動力將更強。他以恒指由去年高位22,700點回落至今年低位14,700點量度，按反彈的黃金比率回升一半計，上望應是18,700點，再下一個高位將是19,500點。

獨立股評人熊麗萍表示，昨日上升的股份已由早前「中特估」板塊、高息股轉至其他落後股，反映投資者信心增強，上升股份更廣泛，對後市上升亦有幫助，加上近期公布的內房政策明顯更具體及有方向，對內房股乃至多個板塊都有正面作用。