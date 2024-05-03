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大行升目標價 匯控見5年高

【明報專訊】匯豐控股（0005）今年首季業績勝市場預期，績後獲大行唱好，摩根士丹利、中金及高盛均調升匯控目標價，當中以中金看82.6元最牛。匯控昨日高開後向上，終以全日高位收市，升3.4%至69.25元，再創5年以來高位，成交達30億元。

FT：祈耀年離任 與杜嘉祺任期有關

大摩表示，匯控新一輪30億美元回購計劃多於該行預期的20億美元，相信集團或會調高淨利息收入指引，因此調高匯控2024及2025年每股盈利預測4%至5%。該行認為，匯控經歷去年第四季的調整後，首季由收入帶動業績增長，加上今年以來股價跑輸歐洲同業及恒生指數，預期短期會追落後，在利率前景改善及資本回報上升下，維持「增持」評級，目標價由79.2元輕微上調0.9%至79.9元。

中金發表報告表示，匯控將繼續錄得高有形股本回報及高股東回報，現價相當於2024年市帳率的0.9倍，估值仍具吸引力。該行將匯控目標價上調8%至82.6元，維持「跑贏大市」評級。

此外，英國《金融時報》報道，匯控行政總裁祈耀年出乎市場意料地將離任，與主席杜嘉祺的任期有關。由於祈耀年有機會在65歲左右退休，杜嘉祺的任期則於2026年屆滿，集團不可能同一年更換主席及行政總裁兩個重要職位，董事會因而要決定誰先離任。杜嘉祺希望任內可監督行政總裁接班人選，故董事會最後決定祈耀年先於杜嘉祺離任。