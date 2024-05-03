渣打首季稅前溢利升25% 勝預期 刺激股價漲6%

該集團主要業務在息口上升時，受惠資產定價速度快於負債重新定價下，淨息差按年增加13個基點，達1.76厘。淨利息收入按年增長3%至24.19億美元；按固定匯率計亦增長5%。至於非淨利息收入部分，受惠於財富方案、企業銀行及金融市場業務表現強勁，大升33%至27.33億美元，若按固定匯率計算更大增37%。季內信貸減值約1.76億美元，當中財富管理及零售銀行業務部門，以及創投業務中來自Mox的支出，分別佔1.36億美元及2800萬美元，前者按季度幾近持平。

大摩高盛：對股價有正面作用

在韓國參與股票掛鈎產品ELS銷售，渣打因應韓國金融監管局（FSS）建議的補償計劃，作出1億美元撥備。現時該等證券名義價值約9億美元。有關虧損在其他項目虧損部分列帳。

雖然渣打首季開局表現不俗，但未有向上修訂財務指引，料今年經營收入增至近5%至7%的範圍頂端，亦料全年淨利息收入達100億美元至102.5億美元，並會繼續提高每股全年股息額。其股價在昨日午後升幅明顯擴大，最多曾升7.22%，高見72.8元，其後升幅收窄，全日收報71.95元，升幅仍達5.97%。香港收市後倫敦股價繼續做好，在昨晚香港時間9時後，股價高見741.6便士，在當地升6.7%，相當於港股72.52元，比在港收市價高0.79%。

摩根士丹利表示，渣打與其他亞洲同業一樣，在首季度受惠於財富管理及企業銀行業務收入帶動，其撥備前營運盈利按年增長17%，季度表現超預期，料有助股價離開低倍數估值區域。另一大行高盛認為，渣打在收入增長較高下，首季稅前列帳基準盈利達19億美元，連同收入的增幅，均超過預期。高盛相信，渣打季度的表現會推動股價有正面反應。