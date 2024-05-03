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大家樂盈喜 今財年盈利料升近兩倍

【明報專訊】大家樂（0341）昨日中午收市後發盈喜，料截至今年3月底止全年錄得盈利3.3億元，按上財年賺1.104億元計算，即按年升1.98倍；如剔除政府疫情資助，今個財年盈利按年升3.7倍。大家樂午後股價有支持，收市升4.8%至8.52元，成交2020萬元。

午後股價有支持 收市升近半成

值得注意是，大家樂截於去年9月底止上半財年純利為2.006億元，即下半年財年只賺1.294億元，以半年計盈利倒退約35.5%。不過公司亦提到，香港分類業績料受期內物業估值虧損較去年更高所影響，或因而影響下半年表現。

公司指出，業務在充滿挑戰的營運環境下持續表現良好，香港及內地業務均取得較高利潤，利潤率亦顯著改善。香港業務方面，期內所有業務包括速食餐飲、休閒餐飲以及機構飲食，雖然在經濟增長慢於預期及旅客淨流出的情况下，業績均有所改善，料表現更勝去年。此外，速食餐飲致力於產品設計和餐單選擇、品牌推廣企劃以及營銷活動；有效成本控制、生產力提升、數碼化及自動化推動亦有助其利潤率於期內得到改善。

稱受累估值虧損 半年計盈利倒退

中國內地方面，公司指業務顯著復蘇，同店銷售增長強勁及利潤率穩健。期內不斷致力拓展門店網絡，年度內新門店數量創新高。大家樂表示，已在整個大灣區建立了穩固的基礎，促進業務實現可持續增長。