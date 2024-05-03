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星展首季多賺15%創新高

標籤：經濟

【明報專訊】星展集團公布首季業績，純利較去年同期升15%至29.6億新加坡元，股本回報率達19.4%，均創新高，每股派息0.54新加坡元。星展行政總裁高博德（Piyush Gupta）表示，雖然地緣政治局勢持續緊張，但宏觀經濟狀况仍然穩健，有信心今年總收入和盈利將優於先前預測的水平。

服務費收入首破10億新加坡元

期內星展總收入增長13%至55.6億新加坡元新高水平，淨息差維持2.14厘，服務費收入首次升破10億新加坡元，財資客戶銷售額創紀錄高位。成本收入比率變動不大為37%，而除撥備前溢利上升14%至34.8億元，不良貸款比率為1.1%，特殊撥備佔貸款的10個基點。

資產質素方面，期內不良資產較上季上升3%至52.2億新加坡元，不良貸款比率為1.1%，維持不變。還款和撇銷抵消不良資產的部分新增幅度。特殊撥備減少19%至1.13億新加坡元，相當於貸款的10個基點，計提的一般撥備為2200萬新加坡元。撥備覆蓋比率為125%，如計及抵押品，則為223%。

高博德表示，集團今年的開局強勢，盈利創紀錄高位，貸款增長向好，服務費收入和財資客戶銷售額均創新高。雖然地緣政治局勢持續緊張，但宏觀經濟狀况仍然穩健，旗下業務已妥善部署，看好今年的總收入和盈利將優於先前預測的水平。