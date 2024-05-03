葉創成：內地龍頭企業赴港上市 利恒指牛市

【明報專訊】過去兩周恒指勁升1822點或11.12%，是本欄2021年3月面世以來最佳表現，原因相信是中證監前周五收市後，公布支持內地行業龍頭企業赴港上市等五項幫助香港提升國際金融中心地位措施，中共中央政治局本周二會議亦決定中共二十屆三中全會將於7月在北京召開，筆者感覺未來幾個月港股表現也不會差，假如內地行業龍頭企業赴港上市的計劃落實得好，恒指再出現牛市亦不是夢，下文將詳細分析。
景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊在《Money Monday》第443期（上月8日出版）封面故事表示，市場高度關注3月中國經濟數據能否延續1月及2月向好的趨勢，若持續的話，他估計中國內地及香港股市均可以看高一線。目前回看，受惠上述數據理想，港股近日走勢強勁，可見馬磊測市準確。
值得注意的是馬磊當時亦提到，未來10年投資中國股市，應該留意再全球化（Reglobalization）此投資主題，指中國企業到海外投資（China's companies go overseas）或俗稱「出海」，在世界多個國家或城市經營業務，過程中會面對不同的要求及監管，從而提升本身的實力，一旦成功的話可望晉升為跨國企業（multinational corporations），即使失敗也好，過程中也可汲取經驗，從而改善本土市場的營運能力。
筆者認為，具備「出海」潛力的，不少均屬現時在A股上市的內地行業龍頭企業，隨着這些企業日後赴港上市，料可晉身藍籌、成為恒指成分股，他們日後成功「出海」帶來可觀盈利增長，恒指亦可望拾級而上，擺脫1997年回歸以來「有波幅、無升幅」的困境。雖然實現上述願景，料需要10年或更長的時間，過程之中亦充滿挑戰，但作為以強積金月供恒指基金的港股長期投資者，筆者對此寄予厚望。
另外，筆者本周曾與在柏林影展奪泰迪熊獎的《從今以後》導演楊曜愷會面，了解到香港電影業界近年如何在艱難市場環境下力爭佳績。筆者看了《從今以後》覺得值回票價，日後也會看更多香港電影，原因是瑞聯銀行集團首席策略師韋立民（Norman Villamin）在《Money Monday》第445期（上月22日出版）封面故事指中國可以參考韓國近年成功發展文化娛樂產業的經驗，而筆者認為要實現此願景，除了多看《明報》外，亦可多看香港電影。