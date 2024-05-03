moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人口增空置率降 推動新西蘭樓價

【明報專訊】環球樓市升勢多因在息口上升周期受阻，星展銀行發表報告，預期新西蘭央行將把官方現金利率維持在5.5厘，而更預期下一步行動很可能是降息。事實上，新西蘭最大城市奧克蘭，樓價中位價月比下降0.5%至105萬紐元，年同比則增加1.1%。市場認為買家對新西蘭樓房前景信心開始回升。ASB銀行的房地產信心報告（ASB Housing Confidence Report）顯示，今年以來入市信心顯著增強，並持樂觀態度。

樓價今年初回升 趨向穩定

Realestate.co.nz報告稱，利率是準買家或賣家當下關注的焦點，對於未來可能的利率走勢各方眾說紛紜。雖然對於加息的擔憂仍然存在，但也有愈來愈多的觀點認為新西蘭可能己接近利率高位，這種不確定性讓開發商需要比以往更仔細地進行財務規劃。另外，銀行指出首次置業者的貸款預批數量正在增加，這意味着在利率趨於平穩的情况下，首次置業者會為市場注入活力。新西蘭統計局（Stats NZ）聲稱2023年下半年新西蘭出現了經濟衰退，故現時經濟環境極複雜。2024年初樓價回升，顯示房地產業適應了當下經濟環境，並趨於穩定，在人口增長和持續性的空置率下降的雙重驅使下開啟上升勢頭。在目前高息環境下，買家對一些地區的樓價持樂觀態度（例如奧克蘭），開發商把握當前樂觀情緒，優先開發地段較好地區，以應付買家需求。

低碳社區成未來房地產主流

若有興趣投資新西蘭房地產的買家要留意，近年新一代興起「20分鐘城市生活圈」概念，這個概念是指在一個城市中，居民從家中步行、騎自行車或乘坐公共交通出行，20分鐘內就能到達大多數生活所需的活動場所。這包括購買日常必需品的商店、醫療、社區設施、學校和公園。這個概念自新冠疫情以來日益流行，並視為一個重要的未來發展方向。其中奧克蘭如Wynyard Quarter和Hobsonville Point等區兼顧了中高密度的住宅、商業和零售活動場所以及新的交通方式，這意味着，以較低的碳排放建設較好的社區將是未來房地產產業發展的主流。

近期奧塔哥地區（Otago）樓價趨升，開發商考慮關注類似的非傳統熱門區域，並確定具有​​高增長潛力的地區。但新西蘭央行的數據顯示，準業主貸款已從2016年3月的6926筆，下降到了2024年3月的2098筆，降幅達70%，而自住業主的貸款則從2016年3月的25,406筆下降了55%，到2024年3月的11,451筆。以上數據顯示在高息周期下，銀行因擔心風險，未來進一步削弱市場活動，這也屬不明朗因素。新西蘭央行首席經濟學家Paul Conway接受媒體採訪時表示，目前新西蘭通脹壓力仍然很大，降息不會是近期的事。隨後商業銀行經濟學家紛紛出來更新對未來的利率預期，宣稱減息還早。

淨移民再創高位 租金添上升壓力

而支持新西蘭樓價穩定是移民人口，通常來說，移民人士會考慮先租樓、再買樓房，而奧克蘭是大多數人的首選居住地。截至今年3月為止淨移民數據再度創下高位水平，若情况持續，將對租金帶來上升壓力。Trade Me發布的最新數據顯示，全國租金已達到史上最高，而奧克蘭還在上升。若租金支出急升，有能力置業人士會積極考慮入市，因而成為市場對新西蘭樓價看好的因素之一。新西蘭房地產經紀公司Barfoot & Thompson的資深業內人士Yan Lin認為，投資者可以分為兩類，首先是資金有限的投資者，對他們來說，購買小聯排或是分割出來的全新小獨棟，投資回報都不錯，因為現租金水平穩定，目前市面上此類房型的價格都比較低，是不錯的入手時機。還有一些其他因素需要考慮，例如去年的洪水問題，準買家要考慮土地是不是位於Flooding Zone，有沒有Flow Path，北岸的投資機會十分多元化，有入門級的區域。

Barfoot & Thompson銷售經紀Lawrence Yuan表示，奧克蘭中區的房地產市場以其傳統和優質的豪宅聞名，因該區教育資源以及生活設施，房地產市場預計將會穩定增長。而華人買樓傾向東區，因有Macleans College和Saint Kentigern College等著名學校，一定會吸引到許多華人買家自住或投資。東區的房產類型也很多，尤其是在舊東區，正處於百廢待興的境地，預計有不少開發商入場收地，而整個東區社區成熟、安全和保值，同時是洪水風險最低的地區。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]