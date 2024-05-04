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北上消費 港零售跌7%遠遜預期 超市銷售7年最差 零售協會：4月跌幅或見雙位數

【明報專訊】香港零售受北上消費氣氛及外遊等因素影響，今年3月零售銷售額在疫後復常以來首錄下跌。政府統計處公布，本港今年3月零售業總銷貨價值臨時估計為312億元，按年跌7%，遠遜市場預期的升0.9%。零售協會表示，逾九成會員指4月生意按年下跌，預期整體將錄高單位數至低雙位數跌幅。

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，今年3月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌8.6%。今年首3月由升轉跌，零售業總銷貨價值累計按年跌1.3%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌3.1%。以零售類別計，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值按年下跌11.3%（見表），以銷售額計是2022年7月以來最低；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物按年跌17.7%，以銷售額計亦是2022年12月以來最低。此外，超市及百貨公司超市部門銷售額按年跌5.4%，合計為42.59億元，更是2017年2月以來最低（見圖）。

零售協會：逾九成會員4月生意跌

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年3月香港剛通關，受惠市民購物北上探親帶動，部分類別出現「小陽春」，但今年復活節假期提早至3月底，加上基數較高，終出現跌幅。不過近月零售總額的趨勢向下，由升轉跌不令人意外。她續稱，只有少於一成受訪會員預期今年4月生意有升幅，逾九成表示生意下跌。由於去年4月政府派發電子消費券，今年4月卻無，預期整體將錄高單位數至低雙位數跌幅。「五一黃金周」方面，謝邱安儀表示，會員反映煙火匯演主要帶動尖沙嘴區人流，相信首日天氣狀况不理想亦影響內地旅客來港意欲，大部分會員稱首日生意錄跌幅，跌幅達兩至四成，不過生意仍較淡季平日佳。她表示，由於內地與香港交通更方便，港人北上消費已成新趨勢，業界亦明白需加入新元素，吸引市民留港消費，帶動旅客來港花費，已與餐飲等相關行業及專家溝通，希望逐步由「購物天堂」轉為「購物體驗天堂」 ，將人流轉化為生意。她亦稱，希望政府向內地政府溝通，加大內地客來港購物免稅額以刺激消費。

政府發言人：留意消費模式轉變帶來挑戰

繼日前公布本港首季經濟增長初值中，私人消費開支僅升1%見2022年第四季以來最低增長後，昨日公布的3月零售銷售價值亦見16個月以來最低。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，3月零售銷售或局部受復活節假期市民提前出遊影響，本地零售消費減少。他續指，港資產市場表現仍疲弱，市民短期內對大額消費或保持審慎，加上內地旅客訪港消費模式轉變，3月旅客數字亦回落，可能削弱旅遊業對本港零售業貢獻，料今年零售銷售按年或錄溫和單位數跌幅。

政府發言人表示，3月零售轉跌部分原因是旅客消費基數高，以及復活節假期，未來訪港旅遊業進一步恢復及住戶收入增加應會繼續支持零售業，政府致力推動盛事經濟和提振氣氛應有幫助。發言人亦指出，旅客和市民消費模式轉變或繼續帶來挑戰，政府會留意相關情况。