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港股9日升2251點 連續10日逾千億成交

【明報專訊】受惠資金持續流入，帶動港股連升9日，恒指裂口高開逾300點，早段見18,604點全日高位後轉好淡爭持，收市報18,475點，升268點，見8個月高位，9日更累升2251點，累升約13.9%，創逾6年最長連升紀錄。科指升2.74%至3971點，創去年11月底後新高，國指收報6547點升1.7%，大市成交額1162億元，連錄10日逾1000億元，升勢由科技股擴至汽車及保險股。全周計，恒指累升824點，升幅4.7%，科指累升6.8%，國指累升約4.4%。分析員預期港股仍有上試高位空間，但息口走勢及內地經濟未見太大改變，挑戰20,000點有難度。

藍籌以京東（9618）升約5.5%最佳，阿里巴巴（9988）、百度（9888）及網易（9999）均升逾4%，連同騰訊（0700）及小米集團（1810）6股共帶動恒指升120點。重磅汽車股如小鵬汽車（9868）和理想汽車（2015）分別升4.8%和3.1%。保險股以中國平安（2318）升4%最突出，中國人壽（2628）升約3.7%，友邦保險（1299）突破60元，收報61.35元，升約3.4%。

美銀：中國市場已過今年最差時間

本港1個月拆息連升6日，港匯兌美元曾見7.8091創4個月高位，引證資金流入。法巴昨發表報告，4月港股日均成交額1120億元，比今年首季日均成交額多13%；法巴又指出，國指認購期權於4月26日的一周成交較之前一周升近兩倍，至67億美元，而認沽期權成交只增至31億美元，令認沽/認購比率見0.46見逾兩年最低（認沽/認購比率：認沽期權成交量／認購期權成交量－1，大於0反映看淡、小於0反映看好）。

報告分析，北水於4月斥105億美元淨買入港股，料投資者因人民幣或存貶值壓力而投資港股，分散貨幣風險，但部分科網股現獲利沽盤，料短線流入資金較少，又認為美國為首投資者對內地及香港股票的投資意欲仍低，故成交大增或來自亞洲及新興市場投資者。

美銀報告指出，中國市場最差時期「至少在今年應該已經過去」，投資者信心仍較弱，升勢或因地緣政治緊張、宏觀數據疲弱和政策不及預期等而脫軌，建議買入高息國企股作防禦持股。第一上海首席策略師葉尚志表示，近日離岸人民幣率先回穩，相信有助提振市場信心，如資金續流入，不排除港股仍有上試高位機會，但大市經歷短期急升後，要再上試20,000關有難度。