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「超殘股」現炒風 快狗打車大升九成

【明報專訊】資金風險胃納高漲，「超殘股」獲投資者追捧，尋找炒落後機會。繼商湯（0020）低位連日狂升後，另一隻科網股快狗打車（2246）昨日狂飈最多逾1.2倍，高見0.8元，為去年10月13日以來高位，收報0.68元，升91.5%（見圖），成為昨天升幅王，且見6個月收市新高，但是較2022年6月上市時招股價每股21.5元，累計仍然回落高達96.8%。

商湯逆市跌3.6% 結束8連升

快狗打車昨天成交金額約1.5億元，當中大手賣盤成交金額約5880萬元，佔總成交金額比例為39%。該股於2022年6月掛牌，當時招股價21.5元，股價一度升見23.15元，對應市值超過140億元，昨日公司市值已不足4.3億元。市場揣測，股東阿里巴巴（9988）已完成沽貨而退出有關投資。阿里巴巴早於2月將持股降至約4.8%的毋須申報水平。

此外，去年7月上市的半新股KEEP（3650）亦見「鑊氣」，昨日股價升19.5%，至9.56元收市，成交金額1.1億元，但與招股價28.92元比較，仍累跌約66.9%。

另外，恒大汽車（0708）股價昨亦升10.6%，至0.26元，成交額約1660萬元。至於連升8日的商湯逆市跌3.6%，至1.6元，成交額16.9億元，為第14大成交額股份。