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金管局3招谷綠色金融 推分類目錄

【明報專訊】金管局昨日公布3項推動綠色金融發展措施，其中包括發表香港可持續金融分類目錄，建立向本地市場使用的綠色分類框架，在產品標籤、開發和披露等不同層面，審視項目及資產的綠色程度，為業界在發展綠色及可持續金融時提供決策根據。金管局副總裁阮國恒表示，本地銀行現時主要使用中國內地或歐盟的分類目錄，當局推出香港分類目錄，採用香港標準行業分類與外地標準涵蓋的行業對應，是本港建立綠色金融生態圈的重要一步。

採港標準分類 助評估「綠色度」

香港分類目錄以國際可持續金融平台的共通綠色分類目錄（CGT）為重要參考，阮國恒表示，當局以本地標準行業分類對應，方便使用者確定個別行業是否為上述各分類目錄所涵蓋。本港分類目錄與CGT接軌，進行跨地域投融資交易時，有助業界評估評定其投資項目的「綠色度」，有效配對跨地域綠色投融資的需求。

考慮到香港具體情况如主要碳排放、綠色及可持續金融的資金投放等，現階段目錄涵蓋發電、交通運輸、建築、污水與廢物處理4個行業，旗下12項經濟活動，就如何界定「綠色」提供標準。例如在太陽能發電納入CGT有關光電轉換效率條件，建築則因應本地情况加入了以綠建環評（BEAM Plus）等在香港廣泛使用行業標準為基準。

綠色金融資助延長3年 擴範圍

阮國恒表示，在發表首階段的目錄後，當局將展開下一階段工作，包括為轉型活動，即為未符合綠色定義，需要向低碳轉型的經濟活動作出定義，以促進轉型金融，亦會擴大目錄涵蓋的綠色行業和經濟活動。當局鼓勵業界以香港分類目錄為基礎，審視項目及資產的綠色程度，長遠會考慮如何將香港分類目錄納入銀行監管政策，將與銀行業保持溝通。

金管局同日公布本月10日到期的3年期「綠色和可持續金融資助計劃」再延3年，並將資助範圍擴大至轉型債券及貸款，進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。 此外金管局將短期內推出實體風險評估平台，包括一個具40多項與實體風險相關的資料庫，方便銀行獲得細緻數據，評估在風暴潮、山泥傾瀉、暴風等等實體損害對住宅和商業建築物的潛在影響。今年推出為試用版，當局計劃參照業界使用經驗及加入更多本地氣候數據，於明年初推出正式版本。