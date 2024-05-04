滬推商品房舊換新 首批逾20房企有份

此前，深圳、南京、長沙及鄭州等城市為針對置換客群推出「以舊換新」政策，通過直接收購、中介合作及發放補貼等多種方式，幫助居民賣舊買新，縮短舊房出售周期。

至於由上海市房地產行業協會及上海市房地產經紀行業協會聯合倡議的上海市商品住房「以舊換新」，主要針對計劃出售二手住房，並購買新房的購房居民。

房產協會促加大優惠

購房居民先與房地產開發企業達成購買新房意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房出售後，按約定完成新房交易。房地產開發企業承諾在一定期限內舊房未出售，購房居民可無條件「退房退款」，而房地產經紀機構承諾對購房居民的舊房「全城推、優先賣」。兩協會更倡議房地產開發企業加大優惠，而地產經紀機構提供專屬優惠服務。

活動由相關平台樂居好房為達成購買新房意向的居民提供資金臨時託管、為開發企業和經紀機構提供大數據服務等。上海中原地產資深市場分析師盧文曦向內地傳媒指出，活動主要是打通一二手樓的置換鏈條。易居研究院研究總監嚴躍進稱，近兩年大城市的樓市特點就是二手房掛牌量較大，該矛盾已影響市場良性循環機制，令交易節奏放緩。