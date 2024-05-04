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美新職17.5萬遜預期 半年最少 加薪近3年來首低於4% 9月減息概率升

【明報專訊】美國就業市場出現降溫迹象，4月非農就業職位增長17.5萬個，較3月向上修訂至31.5萬個的增幅顯著放緩，並遠低於分析師預期的24.3萬個增幅，是6個月來最低的增長。美國4月失業率亦出乎意料升至3.9%，較3月上調0.1個百分點，重返兩年高位。薪酬升幅則較預期少，4月工人時薪按年僅升3.9%，是近3年來升幅首次低於4%，預示通脹壓力有緩和的迹象。

道指曾升逾400點 債息美匯跌

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos有份撰寫的文章指出，美國招聘放緩，緩和了經濟過熱的擔憂，增加了美聯儲在夏季末減息的希望。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注美聯儲在6月和7月會議按兵不動，但9月減息的概率，由數據公布前的六成，增至接近七成。12月再次減息的概率，亦由數據公布前的五五波，升至六成以上。

受減息預期推動，美股三大指數早段上揚，道指升逾400點，標普500指數升逾1%，納指急升近2%。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚由4.85厘降至4.75厘。美國10年期國債孳息率曾跌穿4.5厘。美匯指數昨晚由105水平，跌至低見104.5。日圓兌每美元昨晚曾高見151.87。每百日圓兌港元亦由5.1算，升至5.13算。

Jefferies美國經濟學家Thomas Simons表示，與前幾個月急速增長的非農數字相比，4月的增長可能令人失望，但「這是更可持續的增長步伐」，「我認為這可能是美聯儲希望看到的數據」。安聯首席經濟顧問埃利安（Mohamed El-Erian）稱，美聯儲希望引導經濟軟着陸，勞動力市場降溫可令美聯儲鬆一口氣。他形容今次數據「恰到好處」，令美聯儲和市場都能滿意。

ISM非製造業指數近年半首收縮

普遍分析認為，招聘雖然放慢，但就業市場仍然穩健。FNH Financial首席經濟學家Chris Low指出，充裕的勞動力加上招聘及工資增長放緩，應有助於遏抑通脹，而這是減息的關鍵。美聯儲主席鮑威爾在本周貨幣會議後的發布會指出，薪酬增長可能需要「逐步下調」才能實現通脹目標。

招聘活動放緩之際，美國4月ISM非製造業指數亦出乎意料降至49.4，是服務業活動自2022年12月以來首次收縮。ISM非製造業指數的就業分項指數亦降至45.9，反映就業情况轉弱。

（綜合報道）

[國際金融]