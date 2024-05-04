機構股東促匯控 設綠色融資目標

【明報專訊】匯控（0005）在2020年公布，目標至2030年為可持續發展提供7500億美元至1萬億美元投融資。英國非牟利組織Share Action聯同資產管理機構，包括皇家倫敦資產管理、Axiom另類投資和La Francaise資產管理，昨日在股東會要求匯控為再生能源等不同綠色金融項目設定融資目標，以免銀行在綠色金融的承諾過於模糊。
Share Action銀行計劃主管Jeanne Martin向彭博社表示，投資者沒有足夠資訊了解銀行為零排放投放多少，為氣候金融融資缺口作出多少貢獻。雖然銀行予人正在增加綠色金融的印象，不過未能證明有產生甚麼差異，或者銀行有否為最需要的綠色活動提供融資。
匯控主席杜嘉祺在股東會回應Share Action要求時，表示該行在項目融資有一套清晰透明的政策。該行目前專注於達到2030年目標，目標和政策會隨着時間作出檢視，認為現時不宜推測未來其目標和政策會如何演變。
匯控剛完成出售加拿大業務，過去數年已出售不少歐美業務，有股東問及是否有計劃出售其他業務，杜嘉祺則表示，並沒有計劃出售其他業務，會持續發展他們的主要業務，股東在提問中提及澳洲業務，杜嘉祺指澳洲是其未來很重要的部分。
行政總裁祈耀年則指過去退出的業務，大多是在當地缺乏足夠規模與當地銀行競爭，匯控現時在約50個主要市場擁有業務，加強這些市場之間的連結能力。至於如何避免過去在國際擴展時所犯的錯誤，他稱目前並不打算重新在新的地區拓展，而會在現有業務地區進行擴大業務。