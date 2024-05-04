機構股東促匯控 設綠色融資目標

免綠色金融承諾太模糊

Share Action銀行計劃主管Jeanne Martin向彭博社表示，投資者沒有足夠資訊了解銀行為零排放投放多少，為氣候金融融資缺口作出多少貢獻。雖然銀行予人正在增加綠色金融的印象，不過未能證明有產生甚麼差異，或者銀行有否為最需要的綠色活動提供融資。

匯控主席杜嘉祺在股東會回應Share Action要求時，表示該行在項目融資有一套清晰透明的政策。該行目前專注於達到2030年目標，目標和政策會隨着時間作出檢視，認為現時不宜推測未來其目標和政策會如何演變。

杜嘉祺：沒計劃售其他業務

匯控剛完成出售加拿大業務，過去數年已出售不少歐美業務，有股東問及是否有計劃出售其他業務，杜嘉祺則表示，並沒有計劃出售其他業務，會持續發展他們的主要業務，股東在提問中提及澳洲業務，杜嘉祺指澳洲是其未來很重要的部分。

行政總裁祈耀年則指過去退出的業務，大多是在當地缺乏足夠規模與當地銀行競爭，匯控現時在約50個主要市場擁有業務，加強這些市場之間的連結能力。至於如何避免過去在國際擴展時所犯的錯誤，他稱目前並不打算重新在新的地區拓展，而會在現有業務地區進行擴大業務。

（綜合報道）

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