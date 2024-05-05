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巴郡首季營運盈利增39%創新高

標籤：經濟

【明報專訊】股神巴菲特旗下的巴郡（美：BRK.A；美：BRK.B）昨晚宣布今年首季業績，並舉行股東大會。

手持現金增至1890億美元

巴菲特昨晚首次沒有已故的首席副董事長查理芒格在場後，聯同兩名副董事長阿貝爾（Greg Abel）及賈因（Ajit Jain）主持大會。巴郡今年度首季業績顯示，營運盈利按年增長39.1%至112.22億美元，手持現金亦增至1890億美元，雙雙創下紀錄高位，並披露季內大減蘋果公司（美：AAPL）持倉13%至7.9億股。

大手減持蘋果

「仍為最大普通股持倉」

該公司的營運盈利錄得紀錄性增長，與季內的地產、災害險及投資收入表現強勁有關。當中其汽車保險公司Geico，季內錄得承保盈利達19億美元，按年大增1.7倍，邊際利潤率亦達到19%，高過同業的5%。在季內欠缺買賣交易下，巴郡亦轉而在季內出資共26億美元回購股份。由於投資收益大減94.6%至只有14.8億美元，因此股東應佔溢利按年減少64.2%至127.02億美元。其投資項目公平值，則有75%集中於運通（美：AXP）、蘋果公司、美國銀行（美：BAC）、可口可樂（美：KO）及雪佛龍（美：CVX），分別佔345億、1354億、392億、245億及194億美元。

巴菲特：不介意增現金倉位

巴郡季內大減在蘋果公司持倉，即成昨晚股東會提問焦點。巴菲特回應：「儘管持倉減少，但蘋果公司仍然是其目前最大普通股持倉。」他又形容，可口可樂及運通是極好的生意，在阿貝爾接手時，相信巴郡仍然繼續持有該兩股及蘋果公司。在當前環境下，他說：「不介意增加現金倉位及繳付稅金。」他不排除將來在美國要繳付更高企業所得稅。

對於來自中國股東提問關於投資中國的看法，他謂當前公司主要投資美國，他答完後隨之獲全場掌聲；他續說，如果要做些大事自然要在美國進行。他們在日本做了投資，引人注目，他指喜歡公司在日本的投資持倉，但不見得在此以外在其他國家會作巨大投資。