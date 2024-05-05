moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

太盟單偉建：港體制優點猶在 仍具魅力

標籤：經濟

【明報專訊】最近摩根士丹利前首席經濟學家羅奇在《金融時報》發文稱「香港玩完」，引起熱議；其後他另文解釋原因之一是「人才大批流失」。太盟投資集團執行董事長單偉建近日發表題為「香港的魅力」一文，引述美國國務院3月底發表的《2024年香港政策法案報告》數據指出，去年在港居住的美國公民人數已反彈，更指未有統計分析可證明股市預判經濟。他認為，香港的體制優點猶在，仍有魅力。

稱羅奇「港人才大批流失」數據或過時

單偉建表示，《2024年香港政策法案報告》顯示，到2023年美國在港公民已反彈至8.4萬，此前在2022年疫情時則比之前一年的8.5萬，銳減至7.5萬；10年前美國在港公民更只有6萬。香港2022年及2023年比對2020年及2021年，淨流入人口超出5.51萬人，他認為羅奇所指「人才大批流失」所依據的數據過時。他認為，香港的魅力在於其體制有開放、自由及司法獨立的特點，個人所得稅亦低至15%左右，甚至允許多重國籍。《香港國安法》則不比英國《2023年國安法》更嚴，他謂未見英國人懼怕英國國安法，也沒有多少港人懼怕《香港國安法》。

儘管羅奇認為股市表現就是香港「不行了（demise）」的徵兆，但單偉建認為無任何統計分析證明股市可預判經濟。他舉例，過去30年新加坡經濟增長遠超香港，股市表現卻遠不及香港，中國內地更是股市與經濟脫節。

不認同以股市預判經濟

至於羅奇看衰香港基於認為香港經濟會與中國內地同步減速，單偉建卻指過往30年香港經濟增長2.3倍，美國增長2.1倍，反之中國經濟飈升近12倍，這與香港實施聯匯不無關係。他相信香港最糟糕的時刻已過去，2023年淨流入人口的增長，表明港人對未來的信心，這才是香港未來最重要的保證。