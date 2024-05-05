圓匯急貶 三大企業團體叫苦 分析：干預未能治本 需靠政策「收水」救匯

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、路透社、《日本經濟新聞》、《每日新聞》、日本放送協會

上周一日圓兌每美元由160.17抽升至154.54，最多升值3.5%，到上周四紐約尾市日圓再急升2.9%，現時在153水平徘徊。主管日本外匯事務的財務省官員神田真人拒評當局有否干預匯市，但稱任何由投機驅使的過度外匯波動都會對經濟有負面影響，他會採取適當行動應對相關波動。綜合彭博據日央行帳戶估計，該行上周一可能斥資5.5萬億日圓（約359億美元）、周四斥資3.5萬億日圓（約228萬億美元）托匯。

彭博估計，日本上周五至明日是4天長假，加上倫敦市場明日休市，日本外匯官員可能憂匯市大幅波動，故及早干預匯市。伊藤忠綜合研究所認為，當局是向市場警告，當日圓跌穿155至156水平，當局會入市干預。

圓匯見逾30年來低位，逼使近期多名日資企業高層紛紛發言。海外有多間分店的迅銷公司（6288）董事長柳井正早前表態，指日圓弱勢對其公司及日本都不是好事。商船三井社長橋本剛表示，日圓過弱，將影響海外併購。三菱商事社長中西勝也指出，匯率隨時令物價上漲一成至兩成，令公司投資謹慎。新上任的日航社長鳥取三津子形容匯率是個大問題，希望每美元兌日圓能重返130水平。

經濟同友會籲設新組織鼓勵外資在日投資

日本三大企業團體亦先後就此發聲。經濟團體聯合會會長十倉雅和上月表示，以經濟基本面計，當前圓匯過弱，指日美息差及投機情緒均為成因，想不到短期內如何解決日圓過弱。

經濟同友會會長新浪剛史指出，日圓走弱已成警號，企業的心血有可能付諸流水，認為進口物價上漲損害日本經濟。他又稱，今年春鬥期間工會爭取的工資漲幅，雖形成物價與工資俱增的良性循環，但日圓貶值卻可能妨事。他批評，政府干預匯市只有一時效果，並不改變本質，建議創立組織鼓勵外資在日本投資。

日本商工會議所會長小林健表示，現時日圓弱勢愈發令人苦惱，中小企出口比例非常小，且易受進口原料價格影響，憂慮由成本推動的通脹將再次爆發。

Gama Asset Management SA全球宏觀投資組合經理Rajeev De Mello認為，日圓貶值妨礙到中國維持人民幣匯率穩定，人民幣匯率對新興市場特別重要，因人民幣好比亞洲區內貨幣的支柱，暗示日圓貶值或動搖區內貨幣信心。

日圓貶值過快 進口貨價升打擊消費意欲

日圓貶值過快，進口商品價格飈升亦打擊消費意欲。據日本總務省資料，日本兩人或以上家庭1月戶均實際消費支出按年跌6.3%，政府當時解釋，只是被物價一時拖低數據，到2月已大幅收窄至按年跌0.5%（見圖1）。

當前日圓貶值主因是日美息差，美聯儲政策走向及美國經濟數據成日圓走勢指標。經濟師觀望上周五公布的美國4月份新增非農就業數據，預期非農職位增長減速，促使美聯儲較早開始減息。野村國際外匯策略師宮入祐輔認為，除非宏觀經濟格局有變，否則日圓匯價跌至160幾乎是指日可待，又稱捍衛匯價對日本政府而言是場硬仗。美聯儲久未減息，市場普遍認為日本政府干預匯價只有一時效果，長遠計應收緊貨幣政策。

時富：倘日大幅加息 日股或回調

Lord Abbett & Co.投資組合經理Leah Traub分析，任何由臨時干預帶來的影響都很短暫，若日央行及財務省想防止日圓進一步貶值，應減少買債或上調利率。

野村策略師松澤中稱，即使日央行每月減買債約1萬億日圓，亦不過將10年期債息推高2點子，難以扭轉資金流向。他認為，日央行在3月會議已做了要做的事，包括支持圓匯。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良提出，日本想救匯市，可能要拋售美債、買入日圓，或者大幅加息、結束購債甚至縮表，但美國會阻止日本拋售美債，故日本只能大幅加息，後果或令日股徹底回調。

路透：干預杯水車薪 難扭轉日圓頹勢

不過路透社評論憂慮，若日本的借貸利率急漲，負債纍纍的日本政府及經濟均會受重創，故應該不會發生。然而，隨着日本國債孳息遠較外國低，資金一直從日本流向國外，日圓匯價便成犧牲品。日本央行也持有國內過半債券，就算要解除債務，也要上好幾年。

路透社補充，目前匯市投機者的日圓沽空額為17年來最大，政策一旦轉軚，會使投機者措手不及，並推動日圓大漲。雖然日本政府干預匯市也會掃除沽空，但與外匯市場每日7.5萬億美元交易量相比，再大手干預亦只是杯水車薪，不太可能扭轉日圓頹勢。

市場觀望日本何時正式加息，惟日央行行長植田和男重申，貨幣政策取決於通脹是否持續達標。雖然日本通脹近兩年都處於2%通脹目標之上（見圖2），但主要由俄烏戰爭推高油價所致。

日央行上月發表展望，2024財年通脹預測上調到介乎2.5%至3%，料2025及2026財年會降溫至約2%，原因是到時進口價格、油價會回落，政府的刺激經濟措施亦會退潮。日本通脹往後能否持續達2%目標，為加息創造條件，繼續是市場焦點。

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