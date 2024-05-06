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陳茂波：港經濟保持增長勢頭

標籤：經濟

【明報專訊】財政司長陳茂波在網誌指出，本港經濟保持增長勢頭。今年首季本港生產總值按年實質增長2.7%，是連續5個季度增長，經季節性調整後按季增長速度亦加速至2.3%。今年第一季經濟增長的動力，其中一個主要部分來自訪港旅遊。今年「五一黃金周」假期，首3日入境旅客接近65萬人次，較去年黃金周首3天增加25%。港匯持續偏強亦影響外地旅客來港消費意欲，加上本地市民和訪港旅客消費模式的改變，為本地零售、餐飲等消費行業帶來實存的挑戰。

籲企業把握新模式營運

為支持香港的經濟和旅遊發展，中央政府積極回應特區政府逐步優化個人遊計劃的建議，2月時擴展計劃適用城市至西安和青島。同樣重要的是在消費市場新舊模式迭代更替的階段中，企業能夠把握好「新產品開發」和「新模式營運」。新模式營運可讓企業運用更多以數據為基礎的管理方案，助力企業降低成本，提質增效。今年的《財政預算案》提出了多項措施，協助包括餐飲和零售業的中小企進行數字化轉型。

陳茂波又指出，資產市場氣氛見改善。港股已連升9個交易日，恒生指數累計升幅近14%，平均每日成交金額超過1280億港元。樓市在撤銷「辣招」後，成交轉趨活躍，樓價亦見回穩。然而，外圍環境仍然複雜多變，並存在許多不確定性，市場對美國今年減息的預期已較年初時明顯降溫。