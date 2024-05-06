瑞銀汪濤：政治局會議撐經濟 料續推穩內房政策

明報記者 葉創成

受惠內地資金經「港股通」北水南下積極掃貨，恒指前周勁升1427點或8.8%，《Money Monday》上周一出版的封面故事認為，讀者可以密切留意上周「五一黃金周」內地假期、即北水南下的「港股通」暫停期間，港股能否延續上周升浪。結果恒指上周再漲824點或4.67%，收報18,475點，突破牛熊分界線，相信是外資積極買入港股所致，為何會出現此現象呢？瑞銀汪濤對中國經濟增長及改革前景的最新觀點值得參考。

汪濤指出，上周二召開的中共中央政治局會議，釋出更加支持經濟增長的信號，尤其是在財政政策及房地產市場方面。是次會議承認「經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性及不確定明顯上升」，故認為「要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層『三保』按時足額支出」，同時強調「繼續堅持因城施策、壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關係的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展」，在政策定調上與過往會議有所不同，汪濤估計，未來幾個月多個政府機構以至地方政府均會有政策出台跟進。

料中央加快發債 對地方政府轉移支付

就是次政治局會議指「要及早發行並用好超長期特別國債」，汪濤分析，這主要是回應今年以來中國財政政策仍然偏緊的問題，背景是在今年1月至4月政府債券發行額按年下跌（見圖1），也沒有發行早已提及的1萬億元人民幣超長期特別國債，而且今年首季賣地收入按年下跌7%，亦進一步限制了地方政府增加開支的能力。

汪濤認為，是次政治局會議提到「要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層『三保』按時足額支出」，是過往類似會議未曾提及的，故她預期在未來幾個月發行政府債券，包括一般及特別債券均會提速，並且加快中央財政對地方轉移支付規模，支持地方政府日常開支及基建固定資產投資。

記者翻查資料，根據中國財政部網站轉載《人民日報》海外版報道，去年中央財政對地方轉移支付規模已首次突破10萬億元人民幣，這筆資金被用於促進地區財政均衡、公共服務均等化，跟居民切身利益息息相關。

會議無再提「房住不炒」「三大工程」

雖然中國今年首季經濟按年增長5.3%，優於市場預期，但汪濤指出，期內整體房地產活動仍然疲軟，例如房地產銷售面積按年下降19.4%（去年第四季按年下降11.5%）、房地產新開工面積按年下跌27.8%（去年第四季按年下降9.4%）、房地產投資按年下降9.5%（去年第四季按年下降11.4%），當中，3月房地產銷售和新開工面積不單按年分別下降18%及25%，而且經季節調整後，估計均略低於1月至2月，可見按月比較數據亦未有改善。因此，汪濤相信，房地產仍然是今年餘下時間的最大風險。

可以留意的是，是次政治局會議不單像去年12月中央經濟工作會議及今年3月全國兩會發表的政府工作報告一樣，未有再提「房住不炒」，而且沒有再談到去年官方曾提及的保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，而外界曾估計此「三大工程」在未來兩年需要投資3萬至4萬億元人民幣。

料地方政府向市場買住宅 加快去庫存

汪濤分析，是次政治局會議沒有像過往般聚焦於建設更多住房，轉為因應「房地產市場供求關係的新變化」，強調要「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展」，屬明顯的政策方向變化，故她估計，中央政府可能會擴大現在的試點計劃，容許更多地方政府在市場直接買入住房庫存，作為出租的保障性住房等用途，此政策便有助穩定房地產市場。

資金來源方面，汪濤認為，中央政府可以藉着3000億至5000億元人民幣的新增抵押補充貸款（PSL、見圖2）或其他財政補貼，幫助地方政府就上述計劃融資。她亦強調，只要由上而下的指引清晰，便有助減低地方政府在執行上述政策時的道德風險及猶豫不決。

內房保交樓重要 料擴融資「白名單」

標普全球評級企業評級董事廖美珊在上期《Money Monday》封面故事指出，今年仍會是財務困難內房企業債務重組的一年，在過去近4個月，成功的重組方案包括債轉股及削債等。她分析，即使財困內房企業早於2022年已經開始債務重組，但由於當時大多數方案是將債務延期，這只是把問題延後而非解決，這些內房企業今年又再次面對債務償還問題，可能又再需要債務重組。她亦認為，內地政府早前推出內房融資「白名單」，支持金融機構向名單內的內房企業提供融資，反映當局以「保交樓」作為優先政策選項，以避免出現已買樓花的置業者未能收樓的情况。

富達劉培乾稱政策托底 測中內房股升浪

汪濤也認同，「保交樓」屬十分重要，故她估計，中央政府會擴大「白名單」此內房融資計劃，由政策銀行及商業銀行就此提供更多資金。

另外，內地多個大城市過去一年已先後取消或放寬住房「限購令」，而根據中指研究所監測，截至4月底，核心城市中只有北京、上海、深圳，以及廣州、杭州、西安核心區域仍維持限購政策，其中杭州只針對新房限購。汪濤估計，未來幾個月或有更多放寬限購政策出台。

《Money Monday》認為，假如汪濤上述所提及的政策——更多地方政府在市場直接買入住房庫存、擴大內房融資「白名單」及進一步放寬限購的政策均能順利落實，內地房地產市場能夠止跌回穩的機率頗大。而可以留意的是，富達國際亞洲經濟分析師劉培乾在前周四見報的「名人樓市論壇」中已指出，隨着內地房地產政策也開始支持及托底，估計房地產結構調整亦可能已經進入尾聲，報道中提及內房藍籌華潤置地（1109）、中國海外（0688）及龍湖集團（0960）股價至今亦升勢凌厲、跑贏大市（見圖3）。

料人行本季或溫和減息降準

內房以外，是次政治局會議亦提及「要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本」。汪濤指出，由於美國聯儲局短期料不會減息，因此中國人民銀行本季大幅放寬貨幣政策機率亦不大，只能輕微調整，她估計中期借貸便利（MLF）利率會維持不變，貸款市場報價利率（LPR）或輕微下調0.1厘至0.2厘，另亦有小幅下調存款準備金率的空間。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]