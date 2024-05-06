moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔

【明報專訊】近幾屆奧運，主辦國都喜歡以「綠色奧運」作宣傳口號。但諷刺的是，奧運主辦國通常都只在運動場館、奧運村等採用一些節能技術，球類用品卻仍然普遍由不能降解塑膠和橡膠製造。有本地初創企業研製可以生物降解的乒乓球，力爭在今年底取得國際乒聯的認可及量產，同時計劃在香港舉行全球首個環保乒乓球大賽。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

超越乒乓球訓練中心總監兼總教練楊炳昭表示，該公司有兩個乒乓球訓練中心。其中，筲箕灣訓練中心每日平均損耗約30個乒乓球，暑假更達40至50個。將軍澳訓練中心的面積較大，每日平均損耗40至50個乒乓球，暑假可能超過100個。

之所以會損耗，是因為乒乓球被來回抽擊易出現破裂，或被學員不小心踩凹。以他所知，香港大約有130至140個私營乒乓球訓練中心。參考該公司數據，估計每日平均合共損耗至少數千個乒乓球。

乒乓球易破裂 每年料損耗數億個

乒乓球雖然很輕很小，但楊炳昭也覺得，香港每日有這麼多不能降解的損耗乒乓球送去堆填區，會加重後者負擔。若說到中國大陸以至全世界的乒乓球損耗量，就更加難以想像。資料顯示，內地乒乓球愛好者大約8300萬人，其中3萬多人是乒乓球院校業餘選手，2000多人是職業選手。2019年內地出口乒乓球6.5485億個，進口乒乓球487萬個。2019年出口量是近幾年最高，但其他年份出口量也約達3億個。這還未計內地本土銷售的乒乓球數量。因此，若說全球每年損耗數億個乒乓球，也是合理推測。

奧運會非使用可降解球類用品

Ballecho Hong Kong Limited共同創辦人鄧英杰表示，雖然很多國際運動會都自稱「綠色運動會」，但其實不少只是在場館等設施用了一些節能技術，又或使用電動車接載運動員，各種球類用品仍然由不能降解塑膠和橡膠製造（只有東南亞的藤球例外），即使奧運會也不例外。大約一年前，他開始構思使用可降解材料和3D打印機研製各種球類用品。但由於籃球設計比較複雜，共有三四層，所以他決定先研發可降解乒乓球。

現時國際乒乓球標準稱為40+。其直徑在40至40.6毫米範圍內，不同位置物料厚度要一致，重量介乎2.7至2.9克。回彈亦有要求，由30厘米的高度跌落乒乓球枱後，反彈高度要在24至26厘米之間。

至於製造乒乓球的物料，以往曾長期使用「賽璐珞」（Celluloid，商標名稱），即是硝酸纖維素塑膠，在硝酸纖維素中加入大約20%樟腦作增塑劑製成。但「賽璐珞」乒乓球遇明火容易燃燒，還會釋出大量有毒氣體；生產過程也會產生大量毒性粉塵，可能危害工人健康，引致肺癌，歐洲早已停產。

2013年5月國際乒聯決議，由2014年7月1日起，包括奧運、世錦賽、世界盃及國際乒聯公開賽及總決賽等使用的乒乓球，都要改用相對安全的高分子聚合物製造。可是這些高分子聚合物仍然不能降解。

微生物合成材料 3至4個月完全降解

Ballecho最初以「聚乳酸」（Polylactic Acid, PLA）為主要原材料來研製可降解乒乓球。PLA是由植物澱粉質發酵成為乳酸，再加以聚合製成，曾經被稱為可以生物降解的塑膠。但日本學者的研究發現，PLA要在厭氧的環境，具有較高濕度，兼且溫度達到攝氏55度以上，才可以在60日後分解90%。因此，PLA在堆填區其實很難完全降解。

所以，該公司最近已改為使用「聚羥基脂肪酸酯」（Polyhydroxyalkanoates, PHA）為主要原材料來研製可降解乒乓球。PHA是由很多微生物合成的一種細胞內聚酯，是一種天然的高分子生物材料。其優點比PLA容易降解得多，不論在土壤還是在海水中，都可以自然降解。

Ballecho早前已造出PHA乒乓球的原型，並交給超越乒乓球訓練中心試用。楊炳昭和其他教練覺得效果不錯，在打球過程中感覺不到明顯分別，而且PHA乒乓球原型還較堅固，破裂大大減少。

鄧英杰透露，PHA乒乓球是以PHA為主要材料，加上環保無毒膠水及小量屬於商業秘密的合成材料製成。根據初步測試，若放在泥土中堆肥，大約3至4個月後可以完全降解PHA乒乓球原型的直徑和回彈力，亦符合40+標準的要求，唯一問題是重量超過5克。他計劃將PHA乒乓球造得薄一點，同時微調物料配方，以及改良接合工藝減重。他希望趕及在今年底研發出來，以「綠球科技」（GreenBaLLLL）的品牌推出。但在量產之前，將需要完成減重設計，取得國際乒聯的認可，以及委託第三方檢測認證機構完成降解測試。

[新經濟新天地]