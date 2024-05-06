初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

超越乒乓球訓練中心總監兼總教練楊炳昭表示，該公司有兩個乒乓球訓練中心。其中，筲箕灣訓練中心每日平均損耗約30個乒乓球，暑假更達40至50個。將軍澳訓練中心的面積較大，每日平均損耗40至50個乒乓球，暑假可能超過100個。

之所以會損耗，是因為乒乓球被來回抽擊易出現破裂，或被學員不小心踩凹。以他所知，香港大約有130至140個私營乒乓球訓練中心。參考該公司數據，估計每日平均合共損耗至少數千個乒乓球。

乒乓球易破裂 每年料損耗數億個

乒乓球雖然很輕很小，但楊炳昭也覺得，香港每日有這麼多不能降解的損耗乒乓球送去堆填區，會加重後者負擔。若說到中國大陸以至全世界的乒乓球損耗量，就更加難以想像。資料顯示，內地乒乓球愛好者大約8300萬人，其中3萬多人是乒乓球院校業餘選手，2000多人是職業選手。2019年內地出口乒乓球6.5485億個，進口乒乓球487萬個。2019年出口量是近幾年最高，但其他年份出口量也約達3億個。這還未計內地本土銷售的乒乓球數量。因此，若說全球每年損耗數億個乒乓球，也是合理推測。

奧運會非使用可降解球類用品

Ballecho Hong Kong Limited共同創辦人鄧英杰表示，雖然很多國際運動會都自稱「綠色運動會」，但其實不少只是在場館等設施用了一些節能技術，又或使用電動車接載運動員，各種球類用品仍然由不能降解塑膠和橡膠製造（只有東南亞的藤球例外），即使奧運會也不例外。大約一年前，他開始構思使用可降解材料和3D打印機研製各種球類用品。但由於籃球設計比較複雜，共有三四層，所以他決定先研發可降解乒乓球。

現時國際乒乓球標準稱為40+。其直徑在40至40.6毫米範圍內，不同位置物料厚度要一致，重量介乎2.7至2.9克。回彈亦有要求，由30厘米的高度跌落乒乓球枱後，反彈高度要在24至26厘米之間。

至於製造乒乓球的物料，以往曾長期使用「賽璐珞」（Celluloid，商標名稱），即是硝酸纖維素塑膠，在硝酸纖維素中加入大約20%樟腦作增塑劑製成。但「賽璐珞」乒乓球遇明火容易燃燒，還會釋出大量有毒氣體；生產過程也會產生大量毒性粉塵，可能危害工人健康，引致肺癌，歐洲早已停產。

2013年5月國際乒聯決議，由2014年7月1日起，包括奧運、世錦賽、世界盃及國際乒聯公開賽及總決賽等使用的乒乓球，都要改用相對安全的高分子聚合物製造。可是這些高分子聚合物仍然不能降解。

微生物合成材料 3至4個月完全降解

Ballecho最初以「聚乳酸」（Polylactic Acid, PLA）為主要原材料來研製可降解乒乓球。PLA是由植物澱粉質發酵成為乳酸，再加以聚合製成，曾經被稱為可以生物降解的塑膠。但日本學者的研究發現，PLA要在厭氧的環境，具有較高濕度，兼且溫度達到攝氏55度以上，才可以在60日後分解90%。因此，PLA在堆填區其實很難完全降解。

所以，該公司最近已改為使用「聚羥基脂肪酸酯」（Polyhydroxyalkanoates, PHA）為主要原材料來研製可降解乒乓球。PHA是由很多微生物合成的一種細胞內聚酯，是一種天然的高分子生物材料。其優點比PLA容易降解得多，不論在土壤還是在海水中，都可以自然降解。

Ballecho早前已造出PHA乒乓球的原型，並交給超越乒乓球訓練中心試用。楊炳昭和其他教練覺得效果不錯，在打球過程中感覺不到明顯分別，而且PHA乒乓球原型還較堅固，破裂大大減少。

鄧英杰透露，PHA乒乓球是以PHA為主要材料，加上環保無毒膠水及小量屬於商業秘密的合成材料製成。根據初步測試，若放在泥土中堆肥，大約3至4個月後可以完全降解PHA乒乓球原型的直徑和回彈力，亦符合40+標準的要求，唯一問題是重量超過5克。他計劃將PHA乒乓球造得薄一點，同時微調物料配方，以及改良接合工藝減重。他希望趕及在今年底研發出來，以「綠球科技」（GreenBaLLLL）的品牌推出。但在量產之前，將需要完成減重設計，取得國際乒聯的認可，以及委託第三方檢測認證機構完成降解測試。

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