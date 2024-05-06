moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

李澄幸：揀合適收息產品更重要 未必要開私銀戶口

【明報專訊】讀者來信：

我於內地及香港兩地經營生意，近年生意挑戰也不少，但總算可以保持營運。不過，子女各有志向，無意接手，我持開放態度，過去由他們升學開始，都給他們足夠彈性。近年，都放售了香港收租物業，給錢予他們於外地置業，因此手上也多了一些流動資金。

現時，有人建議我開立私人銀行戶口，因為有專人給意見和管理，有更多投資選擇，又可以較低成本借貸投資，包括借日圓等其他貨幣。

好奇一問，現時做借貸投資賺息差是否仍然有着數？又是否必須開立私行銀行戶口呢？我主要考慮是自己和太太的退休安排。

筆者回覆：

一般來說，私人銀行戶口在投資方面，的確是有其優勢，特別是對於生意人來說。現金流不穩定是很多老闆都面對的一個問題，筆者都曾經營一些和IT相關的業務，每一個項目都是賺錢的，但何時收齊項目的款項則存在變數，而每個月卻有不少的固定支出，包括工資等。現金流不穩對於投資組合的管理是相當不利的，理論上最好的管理是做好資產配置再「Stay invested」，畢竟資本市場的短線升跌難以猜測，如因實際又或心理原因而需要增持現金，變相被迫沽貨，是相當不理想的。所以，較便捷的借貸流程及較低的借貸成本，意義不只是槓桿投資，而是擁有更多的彈性，自然可以更好的穿越不同的經濟周期。

先思考公司業務安排 毋須急投資

現時借貸投資是否仍然有着數？關鍵不只是借貸成本，還要看投資目標，要兩者同時作出審視。由於筆者不知道劉先生所收到的投資建議，故集中討論借貸成本。經歷過去兩年加息後，眾多主流貨幣中，日圓仍是比較低成本借貸的選擇，不過，市場很多收息的選擇也是美元結算的，故此日圓的匯率將對實際投資回報構成影響，假設日圓未來升值，等於清還貸款時「還貴」了，一來一回有否着數，存在不少變數。當然，如果是借日圓，又以日圓結算的收息工具，情况則有不同。所以，建議有意借貸投資的朋友，不應只看借貸利率，也要看貨幣之間的互動關係，主要尋找以日圓計價的收息工具。

至於是否必須開立私人銀行帳戶的問題，借貸成本低這一點，筆者已回應，而針對有專人服務這一點，則不一定。一般來說，私銀的開戶門檻是200萬美元以上，現時多了一些選擇，門檻降低至100萬美元，以上兩者都是「有錢人」，不過現實是私銀的客戶都是「有錢人」，對於剛剛超過門檻不太多的客戶，可否在私銀中獲很大關注，從而得到很好的專人服務，確實因人而異。

如果手上生意已有意逐步退出，轉而關心自己的退休生活，以劉先生擁有的財富，相信只是妥善管理，挑選合適的收息及理財工具更重要，不一定要用到私銀服務，也未必需要槓桿，就算是有意借貸投資，現時許多金融科技平台可支援，門檻更低，可感受一下是否適合自己，所以開立私銀帳戶未必是必須的。筆者建議劉先生，優先思考公司業務的安排，繼而是退休後的生活預算，釐清需求後，自然更清楚該如何配置資產，毋須急於馬上投資。最後，以上只是個人見解，任何有理財規劃需求的家庭，宜根據自身情况，進一步諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]