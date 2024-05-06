袁國守：港可否接受惹非議旅遊主題？

除了金融服務、貿易及物流和專業及工商業支援服務外，旅遊業是本港四大產業之一，新冠疫情前，在2019年佔本地生產總值（GDP）約3.6%，僱用人數約23.3萬人，佔整體就業人口約6%。受疫情打擊，至2021年，本港旅遊業佔GDP的比重跌至0.1%，其就業人數亦縮減至只約2.3萬人，約佔整體就業人口的0.6%，可見旅遊業如何慘情，也因而成為過去幾年官商界密切關注的問題。

香港魅力退減，其一原因好些評論員已指出，因美元強勢，而港元與美元掛鈎，故無論酒店、餐飲以至奢侈品價格，都相比其他旅遊城市高，加上跨境電商興起，大大降低了內地及海外遊客來港消費意欲。因此，不少意見認為香港要轉型，例如透過內地社交平台小紅書宣傳本港獨有的「打卡」點，如油麻地警署及各區廉政公署等；另有建議加強推廣本港郊野公園，讓全球旅客了解本港自然生態美。

強美元推高港消費價 減旅客意欲

筆者未曾在旅遊業從事過，不敢班門弄斧，惟算是有點經驗的旅人，腦海不時有些想法，盼容與各位讀者分享。論物價貴，香港仍不及筆者近日遊歷的美國加州，又或北歐和瑞士等富裕國家的各大城市，這些地方簡單一份三文治加飲品，可要過百港元，但何以遊客仍絡繹不絕？除了本身擁有壯麗的大自然，寬闊的公路、行人路至公園，是本港難以媲美的，所以我們應認清自身條件，不應比大，而是以唯一、獨特作賣點。

阿姆斯特丹設紅燈區 台灣辦同志遊行

本港獨有的建築物和自然景色，當然值得推廣，如想多一點新意，則可參看規模和物價相若的城市，例如荷蘭阿姆斯特丹。眾所周知，當地旅遊業以紅燈區及販售大麻的「咖啡店」作招徠，每逢假日來自其他歐洲國家的遊客不計其數，若香港效法，或許馬上吸引大批遊客湧來。當然，除可能衍生各種社會問題外，「道德塔利班」（泛道德主義者）已在咒罵筆者或相同意見的人誨淫誨盜。

這不行，退兩步，那又可否參考台灣的做法，例如每年舉辦「同志遊行」，人家如今已是東亞最大同志遊行，筆者多年前曾巧遇，眼見匯聚了世界各地遊客，氣氛相當熱鬧，或許因這份「胸襟」，贏得全球旅客歡心，去年筆者在台北，又或上星期在高雄，留意到相比十多廿年前，到訪寶島的各國遊客明顯倍增。須知道，「彩虹經濟」商機潛力龐大，有估計全球LGBT群體的每年消費能力可達30萬億港元。還有好些例子想分享，但篇幅所限，有機會再談，僅希望官商界若想本港旅遊業轉型，以重振經濟並帶動就業，不妨先想想香港水陸總面積不足3000平方公里的種種先天局限。

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[袁國守 投資心戰室]