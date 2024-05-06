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施羅德投資內容團隊：投資「保險相連證券」回報與風險

【明報專訊】長期以來，保險一直被視為一種重要的風險管理工具，但它亦可為投資組合帶來豐厚利潤，以及作為一項重要的多元化投資工具，尤其是在傳統投資面臨挑戰時。投資者進入保險市場的一種方式是投資於保險相連證券 （insurance-linked securities或ILS）。保險相連證券是保險公司管理風險並產生潛在利潤的一種方式，它們可以將部分保險風險轉至資本市場的投資者。

市面上有多種形式的保險相連證券，包括由特殊目的機構發行的公開、可交易投資工具（例如巨災債券）及私人、不可交易投資工具（包括優先股及政府債券）。與企業或主權債券相比，這些證券具有不同的結構。與傳統債券不同的是，巨災債券不會直接受發行人的信貸風險所影響，因此發行人的財務健康狀况不會影響債券的價值。相反，評估保險相連證券損失風險的重點在於風險發生的概率。對巨災債券等保險相連證券而言，倘若在約定期間並沒有發生觸發事件，例如颶風，投資者將收到根據溢價的定期票面利息。本金將在投資期間結束時償還。

然而，倘若發生任何特定事件，部分或全部本金將用於彌補保險損失，從而導致減少或中止向投資者支付票面利息。在到期時，本金還款額可能會減低甚至下跌至零。因此，自然（而非企業界）事件會影響保險相連證券的表現。這意味着保險相連證券表現與傳統資產類別沒有任何關聯，而傳統資產類別的回報與經濟強弱、企業表現優劣或地緣政治問題等因素更為密切。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[施羅德投資內容團隊 投資透視]