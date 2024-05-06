施羅德投資內容團隊：投資「保險相連證券」回報與風險

市面上有多種形式的保險相連證券，包括由特殊目的機構發行的公開、可交易投資工具（例如巨災債券）及私人、不可交易投資工具（包括優先股及政府債券）。與企業或主權債券相比，這些證券具有不同的結構。與傳統債券不同的是，巨災債券不會直接受發行人的信貸風險所影響，因此發行人的財務健康狀况不會影響債券的價值。相反，評估保險相連證券損失風險的重點在於風險發生的概率。對巨災債券等保險相連證券而言，倘若在約定期間並沒有發生觸發事件，例如颶風，投資者將收到根據溢價的定期票面利息。本金將在投資期間結束時償還。

然而，倘若發生任何特定事件，部分或全部本金將用於彌補保險損失，從而導致減少或中止向投資者支付票面利息。在到期時，本金還款額可能會減低甚至下跌至零。因此，自然（而非企業界）事件會影響保險相連證券的表現。這意味着保險相連證券表現與傳統資產類別沒有任何關聯，而傳統資產類別的回報與經濟強弱、企業表現優劣或地緣政治問題等因素更為密切。

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[施羅德投資內容團隊 投資透視]