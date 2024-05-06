許健生：加密幣現貨ETF 展示港開放態度

首日成交額達8700萬元，顯示出投資者對這一新興資產類別的高度興趣。華夏基金的比特幣和以太幣ETF首日募資就超過11億元，這一數據超越了美國市場同類產品的首日表現，整體募資規模達到20億元，顯示出香港市場的強大吸引力。

港或改變全球加密幣資產格局

與此同時，美國市場的比特幣ETF經歷了資金的流出，這與香港市場的勢頭形成鮮明對比。香港的成功不僅在於吸引了大量資金，也在於其創新的申贖機制——允許直接使用加密貨幣申購或贖回，這一機制更符合加密市場的運作方式，增加了交易的便利性和吸引力。同時值得留意的是，微策略（Micro Strategy）創辦人兼執行董事主席Michael Saylor在剛剛舉行的2024年MicroStrategy World年會上提出預測，美國證券交易委員會（SEC）將於今年夏季將以太坊歸類為證券，並拒絕貝萊德等各大資產管理公司提出的以太坊現貨ETF申請。所以，香港是目前唯一經營以太坊現貨ETF的虛擬貨幣金融市場。

香港的策略表明其意圖在全球金融市場中擴大影響力，低管理費率和其他優惠政策有助於吸引更多投資者，特別是那些尋求透過創新金融產品進行投資的傳統金融市場參與者。此外，這些政策也有助於提升香港作為國際金融中心的競爭力。

展望未來，香港的市場地位及其對加密貨幣ETF的創新接近，預示着更多中資和外資基金公司將參與進來。雖然中國暫不容許內地居民來港投資虛擬貨幣，但相信他們會以他們的「方法」合規定參與這個新興的投資板塊。再者，香港雖然正面對經濟放緩，但香港本身是一個成熟富裕的經濟體，民間蘊藏了不少「舊錢」（Old Money），相信虛擬貨幣ETF能減低技術門檻，吸引這些Old Money進入加密貨幣市場。綜合這些條件，香港不僅挑戰了其他金融中心如新加坡和迪拜，也可能改變全球加密貨幣資產的定價和流動格局。

根據最新數據顯示，新發行的6隻加密貨幣現貨ETF總規模達到22.9億元，其中比特幣ETF佔資產總值的85%，以太幣ETF則佔15%。這反映出比特幣仍然是市場的主導加密貨幣，但以太幣也顯示出穩定的增長潛力。儘管香港ETF市場在亞洲領先，但與美國的主要比特幣ETF相比，如灰度（Grayscale）和貝萊德IBIT，其規模差距仍然很大。然而，香港的市場創新和快速適應新趨勢，為其在全球加密貨幣ETF市場中爭取到了一席之地。

法規環境與投資者保護

香港的加密貨幣市場發展也受益於其嚴格而清晰的法規環境。香港證監會已經對加密貨幣交易所和產品發行設立了一系列監管要求，包括對資金來源的檢查、反洗錢（AML）措施，以及投資者教育。這些規定旨在保護投資者，防止市場操縱和欺詐行為，增加了市場的透明度和公信力。

長期影響與金融創新

加密貨幣ETF的推出是香港金融市場創新的一部分，這不僅有助於擴大香港的金融產品矩陣，還可能推動更廣泛的金融創新，包括使用區塊鏈技術的多種金融服務和產品。隨着技術的進步和市場的接受度提高，未來可能會見到更多基於區塊鏈的資產管理和交易解決方案出現。

此外，加密貨幣ETF有助於將加密貨幣市場與傳統金融系統更有效地整合。這可能會改變投資者對傳統資產和數字資產的配置策略，並可能引入新的市場參與者，如大型資產管理公司和養老基金，這些機構之前可能因風險考慮而避免直接投資加密貨幣。

總括來說，香港在加密貨幣ETF領域的快速發展，不僅為傳統投資者提供了進入虛擬資產市場的新通道，也為Web3原生用戶提供了將其資產主流化的機會。隨着市場基礎設施的持續完善和生態系統的發展，香港在全球加密貨幣和虛擬資產發展中將繼續扮演關鍵角色。筆者認為本地監管機構在低調地完善了監管制度後，應加快更放膽發展創新金融，高調地打造香港成為區內最多元化的金融科技中心。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]