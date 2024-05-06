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陳正犖：日圓未擺脫弱勢

【明報專訊】近日日本官方可能的政策干預，或有助於避免美元兌日圓再次升穿160，但考慮到美元仍然堅挺及日本央行對再次加息保持耐性，美元兌日圓短期風險仍傾向於進一步上行，我們對未來3個月的預測維持在156水平。

美國和日本之間的實際利差仍然有利於美元，目前市場繼續預期美聯儲或在下半年開始減息，市場定價反映年底前或累積減息35個基點。在這種情况下，日圓或逐步反彈至150兌1美元。然而如果美聯儲在通脹高企的情况下推遲至2025年才放鬆政策，美元兌日圓可能飈升至165至166。

瑞士4月通脹按年升幅高於預期，但貨幣市場繼續預期瑞士央行或在6月再減息，能源價格因國內需求疲軟而再次放緩，並進一步回復正常。從技術走勢分析，美元兌瑞郎正處於上升通道，未來3個月仍有機會挑戰0.92水平。美國第一季勞動成本增幅創一年來最大，可能增加通脹持續高企的風險，而每周申領失業救濟人數則保持穩定。如果美匯指數失守105.1，則可能為測試104.2鋪路。

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（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳正犖 匯市前瞻]