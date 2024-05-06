袁國守：救市政策料續出台 港股不難重上2萬

技術上，港股走出了今年1月開始形成的下降軌，後市可轉趨樂觀，相信今年低位已見，即1月22日曾見的14,794點，年內應不難重上2萬點大關。有分析認為，港股回升只是時間問題，因市盈率不可能長期低於10倍，之前只欠東風，日前中國證監會公布5項鼓勵內地資金前來香港的措施，反映中央救市的決心，加上外資轉為唱好港股，故今趟反彈如此狠勁。今期封面故事主角瑞銀的汪濤預料，內地支持經濟增長的政策未來幾個月將陸續出台。

然而，不少股民一手「蟹貨」，可能趁大市回升急減磅；再者，恒指14天RSI升至86水平，短線超買，慎防本周初先行調整。不過，內地股市今天復市，北水重來，資金輪轉下，除重磅股以外，不妨吼實相對落後的二三線科網股甚至內房股，惟僅宜小注短炒。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]