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袁國守：救市政策料續出台 港股不難重上2萬

【明報專訊】等了又等，港股終出現期待已久的反撲，恒指突破250天線約17,689點後，逐步挑戰去年9月初的反彈高位18,900點，上周五收報18,475點，升268點，連漲9天，其間累升2251點或13.87%，單是上周4個交易日進帳824點或4.7%，即使欠缺北水，主板成交仍逾千億元，一洗頹氣。

技術上，港股走出了今年1月開始形成的下降軌，後市可轉趨樂觀，相信今年低位已見，即1月22日曾見的14,794點，年內應不難重上2萬點大關。有分析認為，港股回升只是時間問題，因市盈率不可能長期低於10倍，之前只欠東風，日前中國證監會公布5項鼓勵內地資金前來香港的措施，反映中央救市的決心，加上外資轉為唱好港股，故今趟反彈如此狠勁。今期封面故事主角瑞銀的汪濤預料，內地支持經濟增長的政策未來幾個月將陸續出台。

然而，不少股民一手「蟹貨」，可能趁大市回升急減磅；再者，恒指14天RSI升至86水平，短線超買，慎防本周初先行調整。不過，內地股市今天復市，北水重來，資金輪轉下，除重磅股以外，不妨吼實相對落後的二三線科網股甚至內房股，惟僅宜小注短炒。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]