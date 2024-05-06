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陳永傑：美經濟轉差 減息概率回升

標籤：陳永傑

【明報專訊】金融機構預料美國減息機會微，但美國首季度國內生產總值（GDP）按年升幅大減，將壞消息變好消息。

施羅德投資表示，聯儲局不大可能像早前預期一樣在6月減息，現時亦難以確定今年內會否減息。期貨市場曾在1月份預示今年減息次數可能多達6或7次，然而，目前預測年內的減息次數，將少於兩次。

對於金融市場對減息次數的預期變化，聯儲局主席鮑威爾並沒有發表任何反對言論。在3月份通脹數據公布之後，他承認「可能需要較預期更長的時間」，聯儲局才有信心實施放寬貨幣政策。

目前尚未確定今年內會否實施任何寬鬆政策。減息與否，取決於是否有證據顯示通脹正回復至目標水平，這不但需要通脹持續放緩，亦取決於勞動市場能否趨向平穩。

金融界看淡減息機會，甚至愈來愈多機構預計今年甚至加息，令美國股市一度反覆向下，影響投資氣氛，甚至波及樓市。

不少聯儲局成員以至金融機構看淡美國減息機會，但山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。美國商務部公布的初值數據顯示，首季GDP折合年率增長1.6%，遠低於市場預期的2.4%，亦不及去年第四季3.4%的一半。數據公布之日，美股道指曾經急挫逾700點，後來發覺有可能令聯儲局減息，壞消息變好消息，收市只跌375點。翌日道指再升153.86點，升幅0.4%。科技股納指表現更好，市場氣氛似有改觀。

因為GDP升幅顯著放緩，令人聯想到美國總統拜登會否考慮減息，去提高自己連任的勝算。同時將會有利美國股市及樓市，甚至刺激世界其他市場。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]