廖偉強：樓市不會「3分鐘熱度」

樓市方面，目前發展商的新盤庫存比較多，壓力頗大。所以，他們沒條件加價，還需要以優惠加快出貨，期望資金盡早回籠，減少利息支出。筆者相信新盤減價戰將會持續一段時間。對於新盤減價，負面的言論認為發展商推盤一浪低於一浪，今天入市後可能明天價更低，這正是「遲買平幾舊」的想法。不過，亦有正面言論，認為現是撈底好時機，因為發展商不會長久地打減價戰，當庫存量逐漸被消化，平價推盤就不會再出現。

此外，亦有人擔心樓市旺勢是否曇花一現？筆者不認為如此。香港仍然是最安全最好住的地方，而且是最適合賺錢的地方，不少來自內地各省市的人，都願意留在香港發展。當決定留港發展，居住就是必須的，不論租賃或買賣。近期樓市雖然不比3月時火爆，但也不可能只是「3分鐘熱度」。因為對投資者或用家來說，目前樓市風險不大。以投資者角度，租金回報率正在上升，買樓收租頗為划算；至於從用家角度，市場已沒有了信心危機問題，短期相信會處於平穩狀態，當經濟慢慢復元後，加上發展商去庫存動作減慢，樓市價量齊升的日子亦會出現。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]