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布少明：經濟改善 樓市料次季向好

標籤：布少明

【明報專訊】美國聯儲局公布最新一次議息結果維持息率不變，本港大型銀行同樣維持最優惠利率（P）不變。此外，近期本港經濟好轉，政府統計處日前公布，受惠訪港旅客進一步回升，首季GDP料按年增長高達2.7%，遠勝市場預期；港股已連升9日累升逾2200點。種種迹象顯示，香港整體經濟及股市基調逐步改善。

分析樓市時，除了要留意息口走勢，亦需注意新盤定價。現時發展商推盤是「重量」多於「重價」，令新盤持續「低開」，更導致連續7季出現「負溢價」，即新盤價錢較同區二手價為低。但自從全「撤辣」後，新盤「負溢價」由去年第三季的7.4%，收窄至5.2%，某程度上反映樓價有止跌迹象。最近一手貨尾量多寡以及供應情况，同樣受到市場關注。根據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場資料，若單以2023年或之前推出項目的貨尾計算，截至2024年3月底止錄約18,668個貨尾單位，較2023年12月底的21,886個按季減約3200個，減幅近15%。

然而，由於市場氣氛好轉，發展商積極推新盤，令貨尾增加。若以在「舊貨尾」及「新貨尾」一同計算，截至2024年3月底，累積貨尾20,486伙，維持逾2萬伙水平。但以整體計算，首季累積貨尾量按季減6.4%，為3年半最大季度跌幅，但貨尾始終需時消化，所以樓市將呈穩中向好。在經濟及樓市同步向好下，個人認為第二季樓市有望承接首季火熱旺勢，估計次季一手交投升14%至5500宗，創5年季度新高；期內二手交投料增15%至1.2萬宗，升至逾1年高位。樓價方面，由於一手仍低價搶攻，而且減息時機存在不少變數，估計第二季樓價將維持平穩發展。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]