馬泰陽：息口維持 買家趁勢尋寶

二手方面，據本行資料研究部綜合本行前線分行所錄得的數字顯示，「撤辣」後9星期20大屋苑共錄逾500宗成交，即平均每周約56宗成交，較「撤辣」前平均每周約29宗成交高出逾九成，亦較2023年全年平均每周約36宗高出逾五成半。

另一方面，地產代理持牌人數亦回升。據地產代理監管局最新數據，截至今年4月底止，全港持牌代理人數39,173人，連升兩個月。據地產代理統計數字，截至4月底，整體物業註冊宗數9856宗，按月大升約96.6%。以4月份最新持牌代理人數計，平均每3.9名代理爭一張單，較上月每8.8名代理爭一張單比較，競爭程度大減。

筆者認為，現時發展商新盤持續「低開」，貨尾銷售速度明顯加快，定價亦克制，反映發展商推盤策略「重量」多於「重價」， 料二手樓價未必會大升，變相吸引令買家有更多時間「尋寶」，令準買家的入市的誘因增多。因此筆者相信，待息口走勢回落，樓市交投將進一步上升。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]