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馬泰陽：息口維持 買家趁勢尋寶

標籤：馬泰陽

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預期維持聯邦基金利率不變，並指下一次議息會議不太可能加息，因此相信美國息口今年已見頂；港息暫且按兵不動，本港多家銀行宣布維持港元最優惠利率（P）不變。不過聯儲局亦預告6月起放慢縮表速度，相信減息步伐或較預期慢。此外，全面「撤辣」及放寬按揭後，市場交投明顯加快；據本行資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，「撤辣」後兩個月，即3月及4月，共錄得逾5900宗成交，較「撤辣」前兩個月約700宗大升逾7倍，帶動今年首4個月一手成交錄逾6600宗，已有2023年全年近10,500宗逾六成水平。

二手方面，據本行資料研究部綜合本行前線分行所錄得的數字顯示，「撤辣」後9星期20大屋苑共錄逾500宗成交，即平均每周約56宗成交，較「撤辣」前平均每周約29宗成交高出逾九成，亦較2023年全年平均每周約36宗高出逾五成半。

另一方面，地產代理持牌人數亦回升。據地產代理監管局最新數據，截至今年4月底止，全港持牌代理人數39,173人，連升兩個月。據地產代理統計數字，截至4月底，整體物業註冊宗數9856宗，按月大升約96.6%。以4月份最新持牌代理人數計，平均每3.9名代理爭一張單，較上月每8.8名代理爭一張單比較，競爭程度大減。

筆者認為，現時發展商新盤持續「低開」，貨尾銷售速度明顯加快，定價亦克制，反映發展商推盤策略「重量」多於「重價」， 料二手樓價未必會大升，變相吸引令買家有更多時間「尋寶」，令準買家的入市的誘因增多。因此筆者相信，待息口走勢回落，樓市交投將進一步上升。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]