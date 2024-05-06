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香港年金加碼25%益老友記

【明報專訊】傳統認為長壽是福，但隨現代人愈來愈長命，亦為不少人帶來煩惱，因擔心退休後不夠足夠金錢生活。若打工仔想安享晚年，要懂得未雨綢繆，以及早為退休作好部署，其一方法是投保年金（Annuity），好讓退休後有得「咬長糧」，近日香港按揭證券全資擁有的香港年金公司推出「香港年金計劃」優惠，包括指定保費的年金金額增加25%，「老友記」不妨考慮。

明報記者 袁國守

香港人普遍愈來愈長壽，根據政府統計處的資料（截至2022年10月），60歲男性平均預期壽命為86歲，而60歲女性平均預期壽命更達90歲，而另一項調查指出，香港人退休的每月平均支出大概要1.3萬元，所以就算在60歲時有300萬元退休積蓄，假如欠缺退休理財規劃如自製「長糧」或被動收入，按該調查的假設，每月開支1.3萬元「慢慢搣」，該筆積蓄或只夠用到80歲。

怎麼辦？投保年金自製「長糧」是其一出路。按投資者及理財教育委員會（投委會）的解釋，年金是一種長期保險產品，並非銀行存款或儲蓄計劃，而年金的作用是幫助投保人把資金轉化為長期穩定現金收入，讓其有紀律地使用退休積蓄以應對長壽所帶來的財務風險。

年金的基本概念頗簡單，投保人將資金（一筆過或分期供款）交予保險公司，其後可即時或於指定年期或年齡開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期。由於這種產品讓投保人每年（或每月/季）提取現金，故稱之為「年金」，市場亦因而稱年金為自製長糧。年金有多個種類，以政府推動的公共年金香港年金計劃為例，屬於「即期終身」年金。顧名思義，即期年金沒有累積期，年金持有人一次過繳付保費後，隨即可每月領取年金收入，直至百年歸老。這類年金較適合於退休前已儲備了一筆資金的退休人士，在退休後立即選擇以儲備購買即期年金，一次過辦理手續及繳款，即可確保日後每月有收入，且不用再花時間管理，但缺點是在取款上相對欠缺彈性，難以應對退休後突如其來的資金需求，故有意見認為，只宜以部分退休儲備購入即期年金。

投保130萬 全年收入增5814元

還要留意，香港年金計劃的申請資格為60歲或以上本港永久性居民，保費金額介乎5萬至500萬元。近日香港年金公司推出香港年金計劃優惠，包括指定保費的年金金額增加25%，以及成功投保的客戶可獲2%保費折扣（需為合資格客戶，例如強積金成員），同時改良提款措施，推廣期由今年4月29日開始至12月31日止。

該公司推出「終身加碼月月享」，在推廣期內成功投保香港年金計劃，每名客戶新投保首30萬元保費，所收取每月年金金額將會終身增加25%。假設投保人為一名60歲男性，以30萬元投保香港年金計劃，除全年保證年金金額為18,360元，並額外獲4590元，令總額升至22,950元（年回報約7.7%，原約6.1%），即平均每月多382.5元。再以投保人為一名60歲男性為例，假如以130萬元投保香港年金計劃，除了可享第一重優惠「終身加碼月月享」，還可享第二重優惠：2%保費折扣，合計起來，全年收入可增加5814元（詳見表），惟要留意，該保費折扣優惠，不得與香港年金公司的其他推廣優惠或保費折扣一併使用。

至於改良措施方面，該公司提供特別款項提取安排，由4月29日起，投保人最高可提取100%已繳保費餘額，以應付醫療相關開支，不需繳付任何提取費用。每名客戶的終身提取上限為100萬元，適用於所有現有及新做保單。惟要留心，不論受保人持有多少張香港年金公司簽發之保單，同一受保人有生之年只可作出一次提取申請。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]