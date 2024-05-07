舖主怕減租被call loan 阮國恒：非銀行取態

內房影響 料特定分類貸款率升

內地房地產企業近年財困，為本港銀行不良貸款主要來源，截至去年底，本港銀行特定分類貸款比率升至1.56%，總裁余偉文表示，近月內房企業仍有不同問題，料首季比率仍微升。不過他認為，不會對個別機構或整體銀行系統造成風險，現時相關比率並非特別高，亦沒有貸款高度集中問題，而去年銀行盈利能力不錯，資本充足率平均有逾兩成，銀行有能力承擔壞帳率輕微上升。

當局早前公布，截至3月底，本港負資產宗數按季再升27.46%至3.2萬宗，見2004年首季來新高。余偉文重申負資產是樓價下跌結果，當局重視拖欠比率並非負資產宗數，首季樓價下跌1.8%，高成數按揭的負資產宗數一定會增加，近期樓市似乎企穩，期望負資產亦會穩定。

余偉文：負資產拖欠率仍低

首季負資產個案的還款拖欠率為0.06%，按季升一倍，余偉文認為比率仍相當低，實際增加亦只有10餘宗。因為多數負資產與高成數按揭相關，按證公司對借貨人的入息要求較高，目前拖欠率相當穩定。

政府在疫情期間推出百分百擔保貸款，截至今年4月中批出金額1422億元，壞帳率為7.5%，副總裁李達志表示，百分百擔保貸款壞帳率特別高，因推出時設計較急，亦要求銀行盡快批出合資格個案，沒有做太多信貸審批，不過目前比率仍低於申請撥備時估計的25%。

李達志續稱，八成擔保在2012年推出，平均貸款額約400萬元，相對2019年推出的九成擔保，平均貸款額約80萬元，較早推出的八成擔保貸款累積壞帳較多。