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內地財新服務業PMI微跌至52.5

標籤：經濟

【明報專訊】財新公布，4月中國服務業經營活動指數（PMI）雖仍處於50以上擴張區域，惟按月跌0.2個百分點至52.5，與國統局早前公布4月服務業PMI的走勢同樣有所回落（見圖）。

分項數據顯示，4月經營活動指數和新訂單指數持續高於臨界點，其中新訂單指數、新出口訂單指數在擴張區間略為上升，分別創去年6月、7月來新高。受訪企業表示，需求基本面轉強，加上業務拓展帶動新業務增長；海外市况改善，旅遊活動增加，出口銷售也隨之上升。

就業指數連續3個月收縮

不過，該調查顯示需求改善的影響暫未體現在就業市場，服務業就業指數連續3個月位於收縮區間，而且4月下行至去年以來最低。受訪企業反映人員自願離職、因成本考慮而裁撤冗員，導致用工量下降。儘管用工減少，服務業企業仍有餘力處理積壓訂單，積壓工作量指數雖小幅上升，但仍低於臨界點。

另外，由於原料、能源、用工成本增加，4月服務業投入品價格指數在擴張區間微升；服務業企業提高銷售價格以應對成本上漲的壓力，當月服務業銷售價格指數上升，已連續3個月高於臨界點。隨着市况改善，服務業企業信心持續增長，4月經營預期指數高於臨界點，並有所上升，但與長期均值相比依然偏低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟發展的不利因素仍在於市場預期偏弱，以致就業壓力增加和通貨緊縮風險提升。展望未來，政策層面也應繼續保持一致和連續，推動前期政策盡快落地見效，透過維持當前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。