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港4月PMI錄50.6 營商連續兩月好轉

標籤：經濟

【明報專訊】標普全球公布，4月本港採購經理指數（PMI）經季節調整後按月跌0.3個百分點至50.6，反映營商環境連續兩個月好轉，惟改善幅度較3月放緩。

該報告指出，企業經營活動自3月以來首次回復輕微增長，而按照行業分類數據，當中以服務業的升幅最為明顯。另外，企業為消化現有訂單於是提高生產，促使積壓工作連續7個月減少。就業水平連續3個月上升，此舉對提高產量、清理積壓有所幫助。

分析：新訂單減 業務前景或疲弱

不過，4月企業新增的訂單量按月減少，走勢與產出增長背馳，惟跌幅不大，受訪公司反映競爭加劇、經濟低迷等因素影響訂單數量。就出口外銷及來自內地的訂單而言，兩者分別下滑至16個月及3個月來最低。隨着訂單減少，香港私營企業上月連續第八個月縮減採購活動。庫存量因訂單減少而繼續增加，意味用於生產的投入品正在縮減，惟採購庫存的累積幅度已回落至3個月來最低。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，營商環境於第二季初有所改善，惟部分先行指標如4月的新訂單指數下滑，反映業務前景或顯疲弱，支持近期增長的基礎並不穩固。潘續稱，不管本土市場還是出口外銷的新增訂單緊縮，多少因本土幣值走強以致影響私營企業的競爭力。不過，港元走強確實緩和香港私營企業的價格壓力。整體而言，營商情緒仍低落，但第二季初悲觀情緒有所緩解。