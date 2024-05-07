北水回歸 恒指連升10日 成交增24%至逾1400億

恒指昨高開12點，早段最多曾跌86點，低見18,389點，午後再度轉升，最多升114點，高見18,590點，並以接近全日最高位收市，升102點，報18,578點，創8個月收市高位。大市連升10日，累升2354點或14.5%，對上一次十連升是2018年1月8日。國指升0.4%、科指升0.9%。

北水淨流入51億 兩周最多

大市成交較上日增加24%至1445億元，為4月29日後最多。北水午後扭轉早市流出之勢，全日淨流入50.8億元，是4月19日後最多，亦是連續第23日淨流入，累計流入1003億元。盈富基金（2800）昨錄北水淨流入55億元，全日成交達97億元，為成交榜首位。美團（3690）、中海油（0883）及騰訊（0700）分別錄淨流出9.6億元、7.8億元及5.6億元。A股假後追落後，滬深股通下的南水，淨流入達93億元人民幣。

以ATM為首科網股反覆再上，騰訊升1.6%；美團及阿里巴巴（9988）升不足1%。內地公布五一假期全國跨區出遊旅客人次，攜程（9961）升4%。友邦（1299）亦有份撐市，升1.9%。

內地長假期間放寬限購等利好消息不斷，惟二線內房股高位急回。世茂（0813）、合景（1813）及融創（1918）急挫7%至9%。物管股碧服（6098）與中國海外（0688）齊挫4%，為表現最差兩隻藍籌股。

分析：港股成交旺 有機會向上

獨立股評人郭思治表示，雖然港股昨在高位拉鋸，但仍然不肯回落，已是很好表現。在成交暢旺及續有維穩買盤支持下，如恒指維持在10天線以上，預期仍有機會向上，暫時不要「估頂」，目標先看萬九點。他又稱，在港股估值低及有資金流入下，大戶信心逐漸回復，散戶亦開始少注買貨。