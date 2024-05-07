匯豐：北上消費影響港零售業不大 南下投保需求殷 看好友邦保誠

明報記者 陳偉燊

該行指出，港股經歷過去5個月拋售，在政策支持下走勢重回正軌。內地客更重新南下來港購買保險，新的互聯互通措施陸續推出。即使樓價及零售租金已分別從紀錄高位跌24%及39%，在新的平衡狀態下，只會令樓價更易負擔，營商環境更友善。港股經過一輪向下調整，投資者期望順應重置在較低水平下，隨着息率、AH股的溢價及風險胃納回歸正常化，該行認為，本港銀行面對貸款疲弱同時，風險加權資產同步負增長下，高息環境持續亦料令銀行息差維持。同時，在明年初實施《巴塞爾協定III》最後一輪改革更有利銀行進一步減少風險加權資產下，或促使銀行着手回購及派特別息回饋股東。

料北上相當於港非耐用品消費3%

北上消費成近期熱話，但匯豐認為按去年平均港人北上7.9次，對本港餐飲食肆收益未見有太大影響（見圖）；又根據中國銀行深圳分行的數據，指香港居民於深圳的非現金支付總額為8578萬元人民幣，相當於去年香港非耐用品零售總額的3%，若把去年香港餐飲業收入一併計入，所佔百分比更只為2%。故認為北上消費對本港零售影響非想像中嚴重，又相信周大福（1929）不太受這股北上消費潮影響。

該行亦看好香港的專業服務，可以補足在創新領域的增長。隨着參與跨境理財通人數擴大，中國證監會推出更多惠港措施，相信將有助香港發揮超級聯繫人的角色，例如可促進與東盟及中東的貿易及融資，最終鼓勵更多新股上市。

「撤辣」帶挈 料新地銷售改善

樓價及零售租值下跌下，匯豐表示，隨着港府撤銷樓市辣招，就算高息環境仍在，料新鴻基地產（0016）的銷售仍會改善，加上新的上海租盤出籠，料有更佳的經常性收入。受惠內地保險客南下，該行預料，友邦保險及保誠今年在港的新業務價值，按年錄17%及8%增長，因此亦列入其首選股之列。