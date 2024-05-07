印尼央行擬出招撐匯市 亞洲貨幣今年插水 多國掀防衛戰

外界相信，日本和越南此前也入市支撐本幣，而馬來西亞和韓國央行也曾表態準備入市。日圓兌每美元上周一（29日）曾跌穿160關口，刷新34年新低。日本當局此後疑兩度入市干預，日圓兌每美元上周五曾漲至151，昨回落至153水平。

日圓兌美元昨回落至153

Edi Susianto透露，為支持印尼盾，印尼央行4月分別透過現匯、無本金交割遠期外匯（NDF）及債市進行「三重干預」。印尼政府另要求國企限制購買美元。他指出，受國內及國外因素影響，印尼處於充滿挑戰的環境，不過「我們相信已為美聯儲較鷹派的取向，以及中東地區緊張局勢惡化的最壞情况做好準備」。

受美元強勢影響，印尼經歷了海外企業將盈利匯出的周期（指外國企業將由印尼賺取的資金匯回所在國）。Edi Susianto預計，外國企業匯出資金的情况將持續至5月底，屆時匯市將較易管理。

Edi Susianto表示，自4月加息以來，印尼央行注意到外國資金開始淨流入印尼國債及央行票據。 馬來亞銀行經濟學家Brian Lee表示，雖然印尼盾自上月加息以來已經轉強，但不能排除其再次加息的可能。

印尼盾較去年底最多貶逾5％

印尼盾兌每美元目前在16,025左右徘徊，此前曾跌穿16,200關口，較去年底最多貶值超過5％，導致物價升幅擴大，印尼3月消費者物價指數（CPI）按年增長3.05％，處於7個月高位。家庭消費為印尼GDP貢獻五成左右，若通脹重燃，可能令經濟遇冷。

亞洲多國都需要大量進口食品或能源等，若本幣顯著貶值，會導致通脹加劇，影響民生和經濟。中日韓和東盟（ASEAN）上周五（3日）在格魯吉亞舉行財長和央行行長會議，在聯合聲明表達對通脹加劇的擔憂，並強調「外匯市場的波動率提高等風險可能會帶來影響」。

日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人上月底表達日圓貶值導致物價上漲看法。他說與俄烏衝突爆發帶來的影響相比，目前匯率的影響明顯更大。日本政府與央行疑於上周一（29日）及上周四（2日）干預匯市。明治安田綜合研究所的估算顯示，若日圓兌每美元貶值至170，剔除物價變動因素後，2024年度下半年日本的實際工資將繼續按年下降，打亂日本央行力爭的工資與物價實現良性循環的計劃。

越南央行副行長陶明秀4月中亦表示，有干預匯市的準備。越南央行3月實施了公開市場操作，賣出央行債券，並從市場吸收過剩資金。菲律賓央行在4月政策會議，將利率維持在6.5厘的2007年以來高位，並指減息時機可能會推遲至明年第一季。

（綜合報道）

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