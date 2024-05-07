網紅股GameStop突爆升 分析：或空倉回補

【明報專訊】曾掀起散戶向對冲基金展開逼空大戰的「網紅股」始祖——美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）（美：GME）上周離奇爆升，繼上周四沒有特別緣故急升17%後，上周五再漲29%，引發市場熱議。由於上周五的美國非農就業數據遠遜預期，令市場上調對美聯儲的減息預測，刺激美股當日大幅上漲，連帶GameStop的股價也在上周五急升近三成，創去年3月以來最大單日升幅。該股基本面沒有特別利好，分析認為這波升浪可能是空倉回補造成。該股昨早段挫7%。
GameStop上周突然飈升，喚起市場對2021年初GameStop交易狂潮的回憶。當時散戶大舉買入GameStop等「網紅股」的股票及期權，推高多隻「網紅股」的股價，成功「挾空倉」令對冲基金損失慘重。最新統計數據顯示，GameStop目前的空倉比例，佔流通股總數22.5%。
由於電玩產業的實體店客戶持續萎縮，GameStop股價近年缺乏上升動力。在截至2月底的第四財季，其收入按年減少近兩成至17.9億美元。市場人士質疑其商業模式，認為消費者只需訂購遊戲並下載，沒有太大理由要親自去門店購買，除非管理層找到提高門店客流量的方法，否則其收入難望反彈。券商Wedbush極度看淡GameStop前景，認為其情况若無起色，恐在2030年前面臨倒閉。
該公司正進行改革，其董事會於去年底批准了一項新的投資政策，允許該公司投資於股本證券以及其他投資。