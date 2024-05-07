moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

網紅股GameStop突爆升 分析：或空倉回補

【明報專訊】曾掀起散戶向對冲基金展開逼空大戰的「網紅股」始祖——美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）（美：GME）上周離奇爆升，繼上周四沒有特別緣故急升17%後，上周五再漲29%，引發市場熱議。由於上周五的美國非農就業數據遠遜預期，令市場上調對美聯儲的減息預測，刺激美股當日大幅上漲，連帶GameStop的股價也在上周五急升近三成，創去年3月以來最大單日升幅。該股基本面沒有特別利好，分析認為這波升浪可能是空倉回補造成。該股昨早段挫7%。

空倉比例佔流通股23%

GameStop上周突然飈升，喚起市場對2021年初GameStop交易狂潮的回憶。當時散戶大舉買入GameStop等「網紅股」的股票及期權，推高多隻「網紅股」的股價，成功「挾空倉」令對冲基金損失慘重。最新統計數據顯示，GameStop目前的空倉比例，佔流通股總數22.5%。

商業模式受質疑 券商看淡前景

由於電玩產業的實體店客戶持續萎縮，GameStop股價近年缺乏上升動力。在截至2月底的第四財季，其收入按年減少近兩成至17.9億美元。市場人士質疑其商業模式，認為消費者只需訂購遊戲並下載，沒有太大理由要親自去門店購買，除非管理層找到提高門店客流量的方法，否則其收入難望反彈。券商Wedbush極度看淡GameStop前景，認為其情况若無起色，恐在2030年前面臨倒閉。

該公司正進行改革，其董事會於去年底批准了一項新的投資政策，允許該公司投資於股本證券以及其他投資。

（綜合報道）

[國際金融]