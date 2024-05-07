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鄺超靈、周國銀：內地ESG高速發展 火爆程度勝港歐美

【明報專訊】風靡全球工商界的ESG（環境、社會及治理）運動，近幾年席捲內地市場。由於聯合國支持和國際資本推動，尤其與內地雙碳目標、兩山理論（綠水青山就是金山銀山）和人類共同體願景高度契合，ESG在內地火爆程度更勝香港和歐美市場，成為全球ESG運動的前沿。ESG運動要求金融機構和實體企業尤其是上市公司，主動預測、預防、控制及披露其產品、服務及經營活動對社會和環境的影響，包括氣候變化、環境污染、健康安全、勞工權利及反腐敗等，投資者優先投資ESG表現好的企業，客戶優先採購ESG表現好的企業的產品和服務。

總體說來，內地ESG運動呈現以下特點：

其一，中央和地方政策支持ESG發展。國務院國資委要求央企上市公司ESG報告全覆蓋，銀保監會推出銀行業保險業綠色金融指引，財政部積極參與制定ISSB國際標準，央行明確將ESG納入信用評級，上海、北京、蘇州和深圳等地先後推出ESG政策。

其二，銀行、保險公司、國企央企資金、政府引導基金、主權基金、金融資本、產業資本、市場化母基金及私募基金積極踐行ESG投資。內地ESG投資總額達33.1萬億元（人民幣，下同），其中銀行業主導的綠色信貸28.6萬億元，佔比86.4%，可持續證券投資總計3.7萬億元，佔比11.2%，可持續股權投資約8200億元，佔比2.4%。累計發布202隻ESG股票指數，發行207隻ESG公募指數基金、ESG公募基金和ESG私募股權基金，涉資超過4300億元。

其三，金融機構積極參與國際可持續金融倡議，主動接軌ESG投資。內地已有142家金融機構簽署聯合國責任投資原則（PRI），22家銀行簽署責任銀行原則（PRB），兩家保險公司簽署可持續保險原則（PSI），承諾推行ESG投資。全國社保基金將ESG納入衡量體系，70多家私募基金發起私募股權ESG倡議，20多個行業性或地方性ESG資訊披露標準出台。

其四，上市公司踴躍發布ESG報告，ESG評級持續提升。2024年滬深北3個交易所採納ISSB標準，同步發布上市公司強制性ESG報告指引，與香港ESG發展同步。5372家A股上市公司中，1840家已發布ESG報告，佔比34.2％，較去年增長20%，但低於港股佔比95%。上市公司ESG評級持續提升，今年初A股上市公司MSCI評級中位數為B，低於港股MSCI評級中位數BBB。

其五，ESG投資生態主體高速發展，各類ESG相關資料服務商、評級機構、研究機構和培訓機構等第三方近200家，各類行業協會成立ESG專委會，大學及研究機構開展ESG研究和培訓，各類媒體舉辦ESG論壇或峰會。

其六，外向型實體企業，尤其是出口企業，持續領先ESG實踐，參與全球供應鏈ESG行業合作，接受客戶ESG審核並審核下級供應商ESG表現，有些企業率先導入國際公認的ESG合規標準和IPC-1401ESG管理體系標準，將ESG融入企業發展策略和內部運營。

與香港ESG市場類似，內地ESG市場的痛點在於尚未有效打通投資、評級、披露及企業運營之間的資訊溝通，ESG資訊披露品質偏低，ESG評級有效及一致性較差，以及ESG投資回報尚未明確。未來有望通過建立統一的ESG資訊披露與ESG評級二合一平台，制定縱向可比、同行可比，以及跨行業可比的ESG資訊披露標準範本，提供基礎性ESG評級，鼓勵個性化ESG評級，開放公眾參與，消除ESG投資壁壘，加快ESG投資進程。

今年4月，港交所考慮到香港發展全面的可持續披露生態的願景與方針，以及遵循國際財務報告標準IFRS S2《氣候相關披露的要求》，因此制定針對上市公司的新氣候相關規定，計劃從2025年的報告年度起逐步實施。此舉使港交所成為全球首批引入此類規定的交易所之一，旨在提升香港資本市場的吸引力與競爭力。希望透過內地與香港在ESG發展方面的共同努力，能創造新的環境，加速ESG的進展。

鄺超靈 - 環境社會企業管治及標準學會一環保委員會主席

周國銀 - 資深ESG專家、IPC-1401ESG標準技術組主席

[鄺超靈、周國銀 全民造ESG]