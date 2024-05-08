重磅科網回吐 港股十連升斷纜 瑞銀唱好A股 料全球基金減持近尾聲

瑞銀包括Karen Hizon在內的策略師最新發表的策略報告中指出，隨着外資回流，全球基金在中國股票的低配倉位或已觸底。雖然新興市場基金整體第一季減持2.9%中國股票，但瑞銀指出，市場近期出現反彈，尤其是在4月份，反映可能正在觸底。

北水淨流入減58% 沽科網股

目前已有不少投資者認為，中國股市最差的時期可能已經結束，因低估值、宏觀經濟數據好轉，以及中國政府的支持政策，吸引全球資金。早前匯豐一份報告亦指出，全球新興市場基金對中國股票的看法已轉為中性。

港股方面，恒指昨低開不足1點，早段曾升60點，高見18,638點，創去年9月5日後超過8個月高位，但其後轉跌，最多跌167點，低見18,411點，收市跌98點，報18,479點。國指跌0.7%，科指挫2.1%。

大市成交較上日減少21%至1134億元，是4月22日後最少。北水雖連續第24日淨流入，但流入較上日減少58%至21.4億元。北水沽科網股，快手（1024）、美團（3690）及騰訊（0700）分別走資4.2億元、3.6億元及2.3億元。中國銀行（3988）則錄5.9億元淨流入。外資就小量沽A股，南水錄淨流出21.4億元人民幣，終止單日流入。

美團快手跌4% 網易挫半成

ATMXJ同步回軟，美團、快手跌4%；騰訊、阿里巴巴（9988）及京東（9618）跌1%至2%。網易（9999）被麥格理下調目標價，股價跌半成，是表現最差藍籌。匯控（0005）及中移動（0941）續向好，升不足1%。

獨立股評人熊麗萍表示，港股昨調整很正常，而且跌幅有限，預期後市會在萬八至萬九點上落。昨見資金換碼，科網股回吐，但部分內銀、油股及電訊股等逆市上升。但要留意北水動態，雖連續多日錄淨流入，但周一如撇除盈富基金（2800），淨買入其實不多，科網股更是淨沽出，可能見近期累積不少升幅，先行獲利，相信科網股短期調整未完。

明報記者