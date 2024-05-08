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法巴：中國電動車產能閒置率35% 高全球

標籤：經濟

【明報專訊】外界近月紛紛議論中國新能源汽車產能過剩問題，法巴銀行全球汽車業研究部主管Stuart Pearson昨在傳媒訪問時提到，一般情况下目前全球電動車閒置產能比例為25%，中國則是35%。換言之，全球電動車產能利用率為75%，中國則是65%。另外，他認為中資車企逐漸着重成本控制，而且在中國市場的售價已非常低，料今年底內地汽車減價戰開始穩定。

料年底內地汽車減價戰轉穩

Stuart Pearson表示，若以最大產能 （產線分三更工作）計算，全球電動車閒置產能比例約40%，這對於汽車行業而言屬正常水平，惟中國電動車則是約50%，故相信出口至海外地區將有助解決該問題，當中歐洲、南美洲為重要出口市場。同時，他認為以目前產能未能滿足2030年的市場需求，強調產能過剩只是暫時情况。該行預計，全球純電動車（BEV）於2030年佔汽車總量比例達44%。

另外，Stuart Pearson指解決產能問題意味汽車售價將繼續面對下行壓力，相信今年將有更多車企減價，不過留意到他們更注重成本控制，透過優化價值鏈實現減價，亦指車企在中國市場售價已非常低，料今年底內地汽車減價戰將開始穩定；至於海外市場則有空間下調。他稱現時中資車企在歐洲電動車市場份額約6%至7%，當中比亞迪（1211）在歐洲市場上定價不算激進，若將車款「海鷗」（Seagull）帶入歐洲市場，料該版本售價較中國版本貴，但仍低於2萬歐元（約15.5萬元人民幣）。比亞迪「海鷗」在中國入場門檻為6.98萬元人民幣。

他又表示，每年首季全球電動汽車的銷量增長，均受季節性因素而有所放緩，例如市場預期部分補貼於年底取消，認為電動車行業明年將重拾升勢。