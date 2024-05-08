新世界伙招商蛇口拓北都 粉嶺北商住項目 涉至少2000伙

明報記者 方楚茵

預計明年初動工

在2022年10月，新世界發展已與另一藍籌內房華潤置地簽署合作意向書，其後在2023年底再宣布雙方簽訂《北部都會區項目合作協議》，計劃在兩幅位於元朗南一帶「高端專業服務和物流樞紐」，近15萬方呎用地，興建樓面面積約72萬方呎，並提供約1800伙住宅單位，預計項目今年動工。

今次新世界發展再與另一巨型國企內房招商蛇口合作，行政總裁鄭志剛指新世界再度與央企合作，利用香港及內地企業各自優勢，共同發展北部都會區，有助具規模地提升整體的發展潛力。

鄭志剛曾表示，發展北部都會區與國企合作的好處是能加速釋放目前被低估既農地價值，資金回籠較快，發揮雙方彼此優勢，令集團可以更快把握發展北部都會區機遇。

截至去年12月31日止，新世界發展在港持有應佔總樓面面積約800萬方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約323.4萬方呎。

同時，集團於新界持有合共約1634.2萬方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約90%位於北部都會區範圍。去年9月曾傳出新世界為首家接納標準金額補地價的發展商，並為旗下粉嶺北項目以此方式補地價，涉資約35億元。

分析：售農地項目股權 利新世界

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，雖然新世界引入華潤置地、招商蛇口參與北都項目，並無披露各自佔比，而公司農地土儲較多，相信售出部分農地項目股權，對近年財務有壓力的新世界是好處；加上在市場回調後，補地價未有太大改動，故引入新伙伴合作發展，能為新世界分擔風險。