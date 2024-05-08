長建購英可再生能源資產 涉資9億 經當地電網公司收購

【明報專訊】長江基建（1038）公布，在英國透過英國電網公司UK Power Networks（下稱UKPN）之電網業務 UK Power Networks Services（下稱UKPNS），完成收購總裝機容量為68.7兆瓦的可再生能源資產組合UU Solar之全部權益，是次收購的企業價值為9080萬英鎊（約8.9億港元）。UU Solar的九成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，將為長建帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。
近年長和系於英國市場交易頻繁（見表），但是次交易、有別於長建過往直接聯同同系公司收購，而是改由透過與電能實業（0006）及長江實業（1113）各佔四成、四成及兩成股權的UKPNS出面收購。而是次收購的UU Solar，擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及1個水力發電設施，總裝機容量為68.7兆瓦。該等資產將所產生之大部分可再生能源電力。供予英國受規管水務及渠務公司United Utilities，過剩之電力則輸回配電網絡。
翻查UU Solar的賣方英國上市公司SDCL Energy Efficiency Income Trust Plc（SDCL能源效益收入信託，英：SEIT）公布，有關交易較該項目在去年9月底止估值有4.5%溢價。賣方指因應面對高息及通脹環境，希望在毋須發新股的情况下，亦能保持債務處於溫和水平，故是次透過出售資產套現，用於降低短期借貸水平。SEIT又指希望藉此和UKPNS及United Utilities建立關係，為其將來帶來新的關係。截至在香港時間昨日晚上近10時，SEIT股價報62.4便士，升3.8%。長建昨收報45.15元，升約1%。
UKPNS現時為提供客戶管理能源方案，當中涉及英國水務、電力及其他重大基建設施，是項收購將為UU Solar與UKPNS旗下不同業務產生協同效應。同時，UKPNS為Northumberland郡議會興建之高科技太陽能汽車充電站亦於近日落成，該項目為英國同類型設施中規模最大之一。