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龍光擬境內債寬限10個月

標籤：經濟

【明報專訊】據外電報道，在2022年底曾為境內人民幣債展期的內房龍光集團（3380），其代表已向部分債券持有人提議，給予整體境內債本息兌付10個月寬限期至2025年3月，並可能提出一個新的債務解決方案以代替目前方案。其後內媒引述龍光集團人士表示，消息屬實，正積極與債權人進行溝通、協商。

2022年底，龍光境內債的整體展期事項獲得債券投資人表決通過，將存續的所有境內債和ABS展期36至48個月。龍光在去年11月未能按時支付重組後的首筆利息，債券持有人直到寬限期內才收到款項，顯示公司流動性壓力未得到根本性緩解。龍光集團去年全年淨虧損89.3億元人民幣。

陽光100主席等遭斬倉 禁售期內觸發減持

另一違約內房陽光100中國（2608）公布，獲集團執行董事、主席兼行政總裁易小迪、執行董事范小沖及非執行董事范曉華通知，其在禁賣期內在公開市場以強制出售方式、出售樂昇控股有限公司持有的612.1萬股公司股份或0.24%，因融資保證金出現違約。

公司指根據上市規則公司董事於財務業績刊發當日，以及緊接年度業績刊發日期前60日內不得買賣任何公司證券，2023年度業績之董事會會議於2024年3月28日舉行，雖然易小迪等3人對出售事項並無影響力或控制權，但出售事項仍在禁售期內，並視作彼等進行交易。