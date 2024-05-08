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姜靜：日圓短期或雙向波動

【明報專訊】上周日本當局疑似兩度入市干預後，日圓迅速走強，全周兌美元大漲3.45%。在每次疑似干預操作後，日圓匯價即時有400點子以上的升幅，周一日圓兌美元從160.17的低位，迅速拉升回155的水平，周四亦從157的低位升至153。雖然疑似干預行動未被財務省證實，但第一次疑似干預是在日圓匯價快速跌穿160的心理關口後，目的可能為阻止進一步急速貶值及平復波動性；第二次疑似干預可能是利用美元走弱的契機，順勢將日圓推高至155上方水平。筆者留意到日本當局在最近幾次干預，都選擇了最佳行動時機，上一次干預在2022年10月，適逢美元見頂，隨後3至4個月中美元兌日圓跌約15%。

除疑似干預，日圓上升亦受惠於上周美元和美債收益率走軟。美聯儲主席鮑威爾在議息會議後言論未及預期鷹派，同時超預期減慢縮表規模，加上4月非農就業數據低於預期，導致美債收益率全線走跌。另一方面，市場亦見部分日圓空頭回補，儘管減幅仍有限。上周日元淨空倉出現7周以來首次縮減，非商業投資者所持淨日圓的空倉合約數目，由前周的18萬張縮減至16.8萬張。由於美日利差仍較寬，日本當局進行外匯干預的成效或非常有限，在美國經濟明顯放緩、美聯儲明確轉鴿前，進一步穩定日圓匯率需要依賴日央行更多的政策配合。

日圓的走高，對其他亞洲貨幣帶來一定的溢出效應，其中離岸人民幣兌美元上周一度升至7.20上方高位，為3月中以來最高。短期內，不排除日圓兌美元保持雙向波動，一方面利差交易繼續利淡日元，另一方面日本當局有可能繼續通過干預限制美元兌日圓的走强空間，隨着美國例外論開始褪色，美元的向上動力亦減退。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]