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AI 提升生活和效率的潛力

【Presented by：WAW Creation】作為對提升效率充滿熱誠的生產力研究者（兼拖延症重症病人），我探索了各式各樣的提升效率方法，如Time Block、Getting Things Done （GTD）、Pomodoro番茄鐘和Accountability Partner 等。我深信策略方法配上人工智能，尤其是生成式AI，不僅能在提升工作效率上發揮，更可以改善及提升個人生活質素。

Presented by：WAW Creation

工作以外的智能生活

生成式AI預計將在多個行業中大幅提升生產力，有研究估計其可能將全球GDP提高最多7%。這種潛力使其成為經濟和個人生產力領域中不可或缺的工具，這革命在各行各業中已經發生。但我相信在個人領域上，仍有很大的發展空間。

虛擬助理提升生活質素

用於提升個人生活質素，我都在思考人工智能如何能扮演虛擬助理的角色，其實人工智能在管理日程、設置提醒，以至處理問題查詢方面都具有卓越能力。理論上結合日曆應用程式後，人工智能能夠優化活動排程，並根據緩急程度對任務進行排序，從而精簡日常工作和活動流程。

生產力項目管理與時間規劃

在提升生產力和效率上，通常都聚焦於兩大領域：項目管理與時間規劃。簡而言之，項目管理在於將項目和目標細分成工作，按不同需求優先次序，時間規劃在於如何更有效地盡用每分每秒。

1.項目管理：AI整合於如Trello、Asana、Slack及Microsoft Teams等項目管理平台，促進了高效的任務管理、及時的進度更新和精確的截止時間追蹤。而最近我更留意到Taskade更是懶人版的Todo好工具，列出要如何達成目標的工作，由AI代勞。

2.時間規劃：創新人工智能工具如Clockwise和Reclaim等工具正在顛覆傳統的時間管理方式。這些工具通過實時數據動態調整會議和任務安排，也根據個人的習慣和喜好對應調整，提高了工作集中度和效率。

整合智能手機的AI助手

我用過不同的工具，只能說仍是開發階段未盡完善。目前也沒有任何一個人工智能平台能在未經繁複個人化，或是使用自動化平台連結不同服務的情況下滿足需求。雖然如此，但我仍然看好利用人工智能作為虛擬助理提升生活，蘋果公司計劃在2024年6月的WWDC活動中推出重大更新，將生成式AI整合進Siri。這些更新可能包括蘋果的新人工智能模型ReALM，或許會是一個大躍進。

我非常期待人工智能如何在工作之外進一步協助和提升個人生活，例如根據個人喜好預訂餐廳、管理日程變更和訂購雜貨。你生活中有哪些痛點，你認為人工智能虛擬助理可以幫助解決？

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com