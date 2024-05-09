有危有機：解放金融科技創新束縛

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然而，歷史上的經濟逆轉時期常常被視為創新的良機。回顧80年代的華爾街全球股災、90年代的亞洲金融風暴、千禧年的科技股泡沫破裂，以及2010年的美國迷債事件，這些周期性的經濟崩潰事件往往都為創新鋪平道路，許多顛覆性的產品，如個人電腦、電子支付、互聯網、智能手機、社交網絡和共享經濟等，得以在市場上獲得廣泛接受，部分原因是因為傳統經濟產品發展乏力，為這些顛覆者提供了機會。

過去幾年，無現金支付和線上學習、線上辦公甚至線上問診，由被抗拒變接受，也是因為2020年初全球疫情限制了人員流動而成功顛覆傳統產業。

4大基礎應對數字經濟需求

愚公認為，目前香港正處於數字化轉型的十字路口，正面臨經濟逆轉的挑戰，但同時也是勇於面對變革的絕佳時機。現在正是時候一起把握時機，共同實現以下4大基礎建設，以應對數字經濟時代的需求。

1.個人數據應用法律基礎

香港是個人私隱條例最早推出的城市，但它卻多年沒有更新。保護個人隱私是一個重要的課題，特別在數據驅動的金融科技領域尤其重要。相比於歐盟的GDPR（一般數據保護條例）和中國的PIPL（個人信息保護法），香港的個人私隱條例缺乏嚴厲的罰則。罰則的存在可以對那些違反數據保護法規的機構起到威懾作用，同時也可以保護個人的權益。如果隱私法規不能及時跟上技術和社會的發展，可能會導致公眾對數據分享感到擔憂和不願意合作。

2.公開數據立法

香港仍然未有相關法規，在一定程度上限制了金融科技行業的發展。相比之下，像美國紐約等其他先進城市早在2012年就訂立了公開數據法，為公開數據的共享奠定了基礎。

公開數據的共享具有促進創新和數據驅動解決方案發展的作用。透過開放和共享數據，企業、研究機構和開發者可以利用這些數據來創建新的應用方案、提供增值服務，甚至解決社會問題。香港應該借鑒其他先進城市的經驗，制定公開數據法和政策，明確規定政府機構和相關機構主動公開特定類別的數據，同時確保數據的質量和安全。

3.整合和協調金融監管機構

監管機構在處理金融科技方面的分工按照傳統金融產品類別劃分，這在面對新金融產品時可能導致監管滯後的問題。相比其他金融中心，香港的監管滯後問題更為嚴重。同時，香港負責監管金融科技的監管機構眾多，難以同步和配合新政策的實施。

眾多監管機構和業界互動渠道分散，限制了不同監管機構對新金融產品的了解和及時應對。建立更緊密的合作關係和溝通機制，可以促進信息共享、對話和合作，有助於更有效地監管金融科技領域的創新。

4.按數字經濟需求栽培金融科技人才

為了因應數字經濟時代的需求，並優化香港的發展方向，我們必須從政府和公營機構推出的新型手機應用服務，以及資訊科技系統近年來連續發生的錯誤和遭受黑客攻擊的問題中汲取寶貴的教訓，同時提供有效的解決方案。

愚公認為，我們需要加強技術人才培養和數字教育普及。這包括提供專業的數字技術課程和培訓項目，培育傳統信息科技專業以外，懂得有效利用科技的各種專業人才。同時，我們需要在學校和社區大力推廣數字科技教育，提供數字技能培訓和全民數字素養計劃，以加強公眾對數字科技和數據分析的認知和能力。

不拘泥傳統 勇於探索機遇

在這個充滿挑戰和變革的時代，香港需要勇敢應對傳統金融領域的困難，同時抓住新興產業的機遇。通過完成文中提及的4大轉型範疇的建設，我們能為香港打下堅實的基礎，讓Web3產業、數字資產交易和新型融資平台等領域在這個堅實的地基上蓬勃發展。這將使香港重新定位，成為一個具有全球影響力的數字經濟中心。再者，我們需要在推進建設的同時擺脫傳統思維的包袱，這將為香港的經濟發展帶來新的動力和活力。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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